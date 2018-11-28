韓國瑜讓高雄經濟發燒！ 陸客指名來高雄觀光

準高雄市長韓國瑜。(圖／本報資料照，劉宗龍攝)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

2018九合一縣市長選舉民進黨潰敗，高雄市由國民黨的韓國瑜獲勝，而韓國瑜選前在原高雄縣區舉辦「三山造勢」大會一炮而紅，選前一句「東西賣得出去、人進得來、高雄發大財」，吸引不少觀光業者力挺，如今勝選後也成為陸客指名想一遊的觀光景區，高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良表示，選後旅遊業現在都很期待、也看好高雄的旅遊市場回春。

韓國瑜選前因表態承認「九二共識」，並主張藉由和大陸重新開啟經濟交流，讓主張意識形態的對手民進黨找到機會發揮，抹紅韓國瑜，韓國瑜勝選後隔天，國台辦也對韓國瑜的表態做出正面回應，表示肯定，強調歡迎更多縣市參與兩岸交流，還說已經有大陸旅遊業者要組團赴高雄旅遊。

據港媒《中評社》報導，高雄市遊覽車公會榮譽理事長江其興表示，現在大陸團已經打電話給公司希望安排「三山+旗津」行程，有不少陸客想來高雄看看韓國瑜鳳山首場造勢現場，還想去岡山吃羊肉盧、去旗山逛老街吃香蕉冰並漫遊美濃小鎮及大樹區的佛光山。

另外，高雄市旅館商業同業公會理事莊茂進也表示，韓國瑜當選第二天飯店就接到旅行社致電詢問明年房價報價，他們飯店房價不敢漲，依舊維持原來報價，但已有幾家旅行社致電詢問已是好兆頭。

(中時電子報)

文章來源：中評社

風向變了？民進黨擬不擋縣市長登陸交流
台北市長重投選誰？ 52萬人壓倒性選他…網：恭喜丁丁
用了20年！盧秀燕打包立院辦公室… 獨》給台階不下！吳音寧拒主動請…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。