韓國瑜讓高雄經濟發燒！ 陸客指名來高雄觀光

2018年11月28日 16:02 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018九合一縣市長選舉民進黨潰敗，高雄市由國民黨的韓國瑜獲勝，而韓國瑜選前在原高雄縣區舉辦「三山造勢」大會一炮而紅，選前一句「東西賣得出去、人進得來、高雄發大財」，吸引不少觀光業者力挺，如今勝選後也成為陸客指名想一遊的觀光景區，高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良表示，選後旅遊業現在都很期待、也看好高雄的旅遊市場回春。

韓國瑜選前因表態承認「九二共識」，並主張藉由和大陸重新開啟經濟交流，讓主張意識形態的對手民進黨找到機會發揮，抹紅韓國瑜，韓國瑜勝選後隔天，國台辦也對韓國瑜的表態做出正面回應，表示肯定，強調歡迎更多縣市參與兩岸交流，還說已經有大陸旅遊業者要組團赴高雄旅遊。

據港媒《中評社》報導，高雄市遊覽車公會榮譽理事長江其興表示，現在大陸團已經打電話給公司希望安排「三山+旗津」行程，有不少陸客想來高雄看看韓國瑜鳳山首場造勢現場，還想去岡山吃羊肉盧、去旗山逛老街吃香蕉冰並漫遊美濃小鎮及大樹區的佛光山。

另外，高雄市旅館商業同業公會理事莊茂進也表示，韓國瑜當選第二天飯店就接到旅行社致電詢問明年房價報價，他們飯店房價不敢漲，依舊維持原來報價，但已有幾家旅行社致電詢問已是好兆頭。

(中時電子報)