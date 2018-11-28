不只氣喘塵蟎還會造成腸漏！名醫曝殺光3妙招

2018年11月28日 15:59 中時電子報 戴安瑋

塵蟎是過敏原，會引發各種上呼吸道症狀如打噴嚏、鼻塞、流鼻水，甚至會誘發氣喘、結膜炎、皮膚溼疹、異位性皮膚炎、蕁麻疹，台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師吳佳鴻表示，塵蟎還會造成腸胃道腸漏，全身發炎。

台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師吳佳鴻向《每日健康》表示，根據2016年發表於知名醫學期刊《腸胃學》研究報告，塵蟎並非只在我們的呼吸道被發現，在腸胃道裡，也發現塵蟎過敏原存在，牠並不會從糞便中被排出來，而是會破壞腸道黏膜細胞的緊密連結，造成腸道通透性的增加，形成腸漏，還會引起發炎反應。

由於塵蟎無所不在，又散布於空氣中，很可能不經意被吃進肚子，或吃到被塵蟎過敏原附著汙染的食物，研究顯示，塵蟎過敏原能夠通過腸胃道消化液的重重考驗，在我們的十二指腸、小腸、大腸，甚至直腸都發現得到牠的蹤跡。這項發現可解釋，為什麼許多有過敏症狀的人，罹患發炎性腸道症或腸躁症的風險。

他建議，將室內溼度控制在50%以下，讓塵蟎無法生存；利用高溫熱水清洗，60度C熱水大約30秒可殺死塵蟎；定期清掃室內，避免人體皮屑、室內昆蟲排泄物或屍體、發霉食物，成為塵蟎的食物來源；夏天的溫熱潮溼可謂塵蟎的最愛，最好定期清洗、曝曬寢具、衣物和家具。若有飼養寵物也要格外注意，貓狗的皮屑同樣是塵蟎食物來源，定期清洗打掃更顯重要。

(中時電子報)