MLB》大谷翔平配「年上女」 日媒舉出先例

天使隊大谷翔平澄清閃婚謠言。（資料照，美聯社）

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中時電子報
/綜合報導

旅美「二刀流」日本選手大谷翔平日前傳出結婚消息，雖他隨即在記者會親口否認這項傳聞，但日本雜誌《SmartFLASH》仍舉出好幾條日本球員與「年上女（年紀較大的女性）」結婚的例子，認為大谷的結婚傳聞並非空穴來風。

大谷翔平在返回日本前夕傳出即將結婚的傳言，據日本網站揭露，大谷的對象為30歲的排球員狩野舞子，女方曾在生日當天至美國洛杉磯觀賞天使隊與道奇隊的比賽，兩人更配戴一樣的手環。

不過隔天大谷翔平在記者會親口否認這項傳聞，並表示目前沒有結婚的打算，至於為何會有這樣的傳聞，日本雜誌《SmartFLASH》寫出幾項可能的原因。

除了狩野舞子不但曾到美國觀看大谷翔平的比賽，且女方毫不遮掩在社群網站貼出照片，加上大谷返回日本的記者會在11月22日舉辦，這一天是日本的「好夫婦日」，也是引起揣測的一個原因。不過記者向狩野舞子所屬的事務所詢問有關於2人的傳聞，但截至截稿都沒有得到回覆。

到大聯盟發展的日本球員，幾乎都與「年上女」結婚，鈴木一朗的太太比一朗大7歲，田中將大的妻子也比田中大上4歲，達比修有的現任配偶山本聖子不但年長6歲，且還是角力選手，大谷翔平的傳聞對象授野舞子年紀較大，且也是運動選手。

狩野舞子不僅曾到美國看天使隊的比賽，大谷翔平還在北海道日本火腿鬥士時，狩野也曾在2017年到東京巨蛋觀看日本火腿鬥士的比賽。狩野舞子不但年紀較大谷翔平大，恰巧與幾位挑戰大聯盟的日本前輩相似，且狩野也是運動員，更能貼近同為運動選手的大谷的心理。

儘管大谷翔平與狩野舞子的關係目前沒有經過確認，但據《SmartFLASH》報導，大谷翔平於2018年春天在東京港區買下一間價值2億日圓的房屋，有可能是作為「愛巢」使用。

(中時電子報)

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