淡江大橋決標簽約 估2024年底完工

2018年11月28日 16:09 中時 陳祐誠

流標7次的淡江大橋主橋工程於11月20日決標，得標廠商「工信工程股份有限公司」今日與交通部公路總局完成簽約，工程定在2019年3月動工，預算將近125億元，預計2024年底完工。

淡江大橋主橋工程2016年12月第1次招標，但廠商陸續反映工程工法困難、預算不足、工期太短等問題，連續流標7次，公路總局不斷調整，今年3月終於有工信工程公司前來投標，並獲選最優團隊。

公路總局指出，淡江大橋共分成3個標案，包括去年11月完成的台北港港區臨港大道段、預計2020年完工的八里端引橋匝道及淡水端明隧道段，再來就是主橋工程，完工後能連通八里到淡水，改善當地交通壅塞問題。

公路總局表示，決標金額為新台幣124億9361萬3151元，今（28）日由交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處與工信工程股份有限公司完成簽訂契約手續。工信工程公司於1941年創辦，1947年2月登記迄今已70餘年，以承攬公共工程道路、橋梁及隧道為主要業務，歷年來獲獎無數，包括第17屆「公共工程品質金質獎－水利工程類佳作」殊榮。

淡江大橋設計經國際競圖評選，由中興工程顧問公司、德商理安工程顧問公司，及世界知名的Zaha Hadid建築師事務所聯合團隊得標，設計出配合當地景觀、文化、融入周遭環境需求及橋型線條優美的斜張橋，完工後主橋塔高211公尺、最大跨距達450公尺，將是全球最長主跨距的單塔不對稱斜張橋。

(中時 )