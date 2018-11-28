陳吉仲要老戰友吳音寧請辭 網籲：補刀後別忘自裁

2018年11月28日 16:11 中時電子報 陳儷方

名列民進黨1124選舉慘敗戰犯之一的北農總經理吳音寧，竟遭遇同黨相殘。農委會主委林聰賢選後首度現身立法院，一大早就先說「吳音寧階段性任務應該完成了」，接著同為農陣出身的老戰友農委會副主委陳吉仲竟也不挺了，反而補刀「讓音寧離開這個位置」，網友則不忘提醒陳吉仲，「補刀後不要忘了自裁」！

陳吉仲與吳音寧有革命情感，兩人同為農陣出身，吳音寧自接任北農總經理一職後，頻遭抨擊，逼退聲浪不斷，但一直以來，陳吉仲始終選擇力挺吳音寧，直到11月28日選擇切割：既然階段性工作任務完成，就會依照與北市府之間的合作機制執行；「讓音寧離開這個位置」，即使還沒找到接任人選，吳音寧也可以先卸任。

網友沒忘了點名陳吉仲下台，「吉仲下台喔」、「陳吉仲自己爛得要死不滾嗎」、「農民都點明你們三個惹，可以一起走惹啦」、「她離開，你為什麼還在」、「吉仲，我記得你說過510做不好，你要負責誒」。

陳吉仲不僅被農民嗆下台，也被網友要求打包走人，他個人回應「去留不是重點，做不好本來就隨時準備離開」，現在就是配合內閣的調整，「自己的去留沒問題，可隨時離開這個位置」。

陳吉仲把自己的去留，交給行政院決定，但既然自己可以對著吳音寧說「讓音寧離開這個位置」，為什麼就不能對著自己說「讓吉仲離開這個位置」呢？

(中時電子報)