「胡歌接班人」被日警逮捕畫面曝光！家暴恐判15年徒刑

日媒報導蔣勁夫被捕。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

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中時電子報
蔣勁夫被爆對女友家暴，已向日警自首被捕。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂、搜狐娛樂微博）
蔣勁夫工作室發文。（圖／翻攝自蔣勁夫工作室微博）
網傳蔣勁夫自首被捕。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

大陸男星蔣勁夫過去被封「胡歌接班人」，他與日籍女友中浦悠花交往3月，上月傳出情變，近日遭女方指控家暴，昨(27日)傳蔣勁夫遭日警發布逮捕令，今傳出蔣勁夫自首被捕，工作室稍早發出聲明，承認「蔣勁夫已主動跟日本警方取得聯繫」。

中浦悠花最近接受日媒專訪，控訴蔣勁夫家暴惡行，指蔣勁夫十分情緒化，心情不好就會打人、捏脖子，在一次衝突中更狠狠打掉她兩顆牙齒，弄得家中滿地是血，中浦悠花在IG中爆料蔣勁夫「踢掉了孩子」，昨陸媒記者透露蔣勁夫遭日本警方發布逮捕令，今天涯社區有網友爆料，指「蔣勁夫先生在巢鴨署自首，已被逮捕」，日本電視台稍早也曝光蔣勁夫戴鴨舌帽、口罩，低調向警方自首畫面。

對此，蔣勁夫工作室回應：「目前蔣勁夫已主動跟日本警方取得聯繫，並且將配合調查。在調查結果出來之前，請大家不傳謠不造謠。一切以工作室發布的信息為準。感謝大家的關心。​​​​」而據《新京報》報導，蔣勁夫若在日本被正式起訴，恐將面臨15年以下的有期徒刑。

(中時電子報)

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