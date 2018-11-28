懷疑妻子討客兄 無業男辯：被罵肖仔才行凶

李姓男子懷疑妻子外遇，又被罵瘋子，憤而行凶攻擊妻小，但開庭時辯稱，結婚這麼多年不可能殺妻。（報系資料照）

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中時

北市南港區李姓男子，今年5月15日晚間8點多，持摺疊刀刺傷湯姓妻子，導致頸部、肚子大量出血，兒子也被劃傷小腿，李被控殺人未遂、傷害罪。士林地院開庭審理，湯的律師請求法院，將李關在監獄裡面好好反省，但李辯稱並沒有殺妻，因為「有人要追殺他們，要妻子走卻不走，才會用刀劃傷妻子。」

起訴指出，58歲李男懷疑妻子外遇，每天在家中碎碎念。案發當天，李趁著妻子在陽台整理垃圾，先將妻子推倒在地面，持刀朝腹部刺2刀，但因右手被抓住，改以左手攻擊，拉扯中朝湯頸部再刺1刀，這時兒子剛好回家，又用刀子刺傷兒子左小腿。

李遭羈押至今，妻子和兒子都不理會他，李原本的3000元只剩下28元，希望家人能去看守所看他，為他添購冬衣，但湯的律師說，之前離婚官司，李不斷指控妻子外遇，沒有一絲一毫的歉意，湯希望能盡快離婚，要他在監獄裡面好好反省。

而李辯稱，他並不是要殺害妻子，因為耳朵聽到有人要殺他們，要妻子趕快走，湯又不走，還罵他「肖仔」（台語），才會持刀劃傷妻兒，並說：「結婚這麼久，不會殺她」。

法官詢問家庭狀況，他才說自己有精神疾病，但住院一個月要花2萬多，妻子在外工作，沒錢支付、也沒有帶他去醫院看病，兒女不理會他，法官諭知1月9日再次開庭。

(中時 )

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