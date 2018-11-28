徐榛蔚感恩謝票之旅 民眾熱情歡呼祝福

2018年11月28日 16:44 中時 范振和

花蓮準縣長徐榛蔚前往秀林鄉車隊謝票，穿雨衣的民眾燃放鞭炮祝福 。（徐榛蔚服務處提供 ）

花蓮縣長當選人徐榛蔚28日至秀林鄉、新城鄉，繼續展開全縣走透透感恩謝票之旅，民眾夾道熱情歡迎，她承諾會帶著鄉親的祝福，為花蓮未來黃金4年打拚，朝「國際智慧城市、友善觀光花蓮」大步邁前。

「縣鄉合作，一起為花蓮拚黃金4年！」徐榛蔚持續感恩謝票之旅，28日冒雨來到幅員廣闊的秀林鄉，由鄉長當選人王玫瑰、縣議員當選人許淑銀等人陪同車隊謝票，熱情的支持群紛紛揮舞徐榛蔚的競選旗幟或燃放鞭炮迎接，場面熱絡。

「哈娜回來了! 」徐榛蔚所到之處，有不少太魯閣族人親切叫著她的太魯閣族名，她感恩地說，勝選是個起點，是責任的開始，她將承擔起建設美好新花蓮的責任，期許未來縣鄉一心、府會合力，落實「國際智慧城市、友善觀光花蓮」願景。

「哈娜」徐榛蔚拿起持麥克風，以太魯閣族語向鄉親致謝。對於原民朋友的愛護與支持相當感動，她表示一定不忘初衷，帶著使命感及鄉親託付，讓花蓮更加繁榮、更加美好。

徐榛蔚謝票時，沿途居民不停歡呼「縣長好！」徐榛蔚笑著不停揮手、點頭回應。在新城鄉的行程，則由新城準鄉長何禮台、新科縣議員邱光明、新城村長當選人胡國雄等人陪同，感謝鄉親支持，也保證會盡心竭力為民服務。

(中時 )