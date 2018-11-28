衝出安南區最高票 郭信良捐補助款送菜救菜農

台南市議員選舉勇奪安南區最高票的副議長郭信良宣布將捐補助款送菜救菜農。（洪榮志攝）

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台南市議員選舉勇奪安南區最高票的副議長郭信良不忍高麗菜價崩跌影響菜農生計，28日宣布將捐出部分選舉補助金，與5位善心人士合購高麗菜及包心白菜5萬斤，從29日起連續3天發放給市民，每人限領1顆，希望藉此籲請政府重視農漁產銷問題，提出有效政策解套。

郭信良表示，此次選舉競爭相當激烈，感謝鄉親支持讓他以1萬7663票順利連任，但面對選後傳出高麗菜價格崩盤，菜農欲哭無淚，讓他感到十分心痛。

郭信良說，根據選罷法，他可獲得每票30元的競選經費補貼。為了協助菜農，他決定捐出部分選舉補助金，並與林冠宏、林冠獻、吳世雄、吳龍祥、郭仙棟和方裕豐等5位善心人士，合購高麗菜及包心白菜共5萬斤，免費發放給市民。

郭信良認為，此舉除幫忙解決部分高麗菜、包心白菜盛產問題外，同時也感謝市民鄉親對他的支持；最更重要的是，面對一次又一次農產價格低落問題，希望政府相關單位積極重視農漁產銷失衡情形，拿出有效因應政策措施協助解決，別讓看天吃飯的農漁民朋友，因為豐收反而笑不出來。

郭信良指出，5萬斤高麗菜及包心白菜，預計從11月29日上午9點起，連續3天於土城服務處以及安富里服務處等2處地點同時發放，1人限領1顆，數量有限，發完為止。歡迎市民鄉親踴躍響應，一起吃菜，救菜農。

(中時 )

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