檢討之旅第二站宜蘭 蔡英文：民進黨執政下敗選 很抱歉

蔡英文28日以總統身份參加宜蘭縣的敗選檢討會，她除表達歉意，也表示將會依照新民意做政策及人事檢討。（胡健森攝）

友善列印
中時

民進黨在這次九合一選舉中慘敗，已辭去黨主席一職的蔡英文隨即以總統身份下鄉展開內部檢討會，在28日的宜蘭檢討會上，蔡英文對支持者表達了歉意，同時也明確表示，在新的民意出來後，行政部門將會對整體政策做檢討，之後也一定會進行人事調整、帶動民進黨「下一個新的執政面貌」；蔡英文同時勉勵黨內同志說，民進黨過去也曾失敗過，對於這次的失敗，大家不要灰心、失志，要更有堅定的意志。

在敗選之後蔡英文雖辭去黨主席一職，但卻也立即安排下鄉檢討行程，繼高雄市第一站後第二站則安排到宜蘭，蔡英文說，宜蘭與高雄一樣是民主聖地，更是長期以來支持民進黨最有力的地方，民進黨在宜蘭曾經失敗過，但又站了起來，宜蘭在民進黨執政期間創造了很多的宜蘭故事，這一次在中央由民進黨執政的情況下敗選，責任無所迴避，她感到很抱歉。

蔡英文表示，選舉結束後，黨及行政部門的整個執政團隊都立即進入檢討階段，黨的部分將先由代理主席負責檢討，同時安排黨主席選舉，在行政部門方面，將會參考新的民意，進行整體政策檢討，也一定會做人事調整，藉以帶動新的執政面貌。

「這是一個大家都很痛苦的時刻，但是在痛苦時刻更要勇敢面對，不要逃避問題」，蔡英文勉勵黨內同志說，民進黨過去也曾失敗過好幾次，但都重新站了起來，她也希望大家有話直說，不需要太保留，檢討會不是只在台北，會在各地進行，最重要的就是歷經這次的失敗，大家不要灰心、失志，更要有堅定的意志。

(中時 )

衝出安南區最高票 郭信良捐補助… 投票日遭駭客攻擊 中選會證實：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。