檢討之旅第二站宜蘭 蔡英文：民進黨執政下敗選 很抱歉

2018年11月28日 16:43 中時 胡健森

民進黨在這次九合一選舉中慘敗，已辭去黨主席一職的蔡英文隨即以總統身份下鄉展開內部檢討會，在28日的宜蘭檢討會上，蔡英文對支持者表達了歉意，同時也明確表示，在新的民意出來後，行政部門將會對整體政策做檢討，之後也一定會進行人事調整、帶動民進黨「下一個新的執政面貌」；蔡英文同時勉勵黨內同志說，民進黨過去也曾失敗過，對於這次的失敗，大家不要灰心、失志，要更有堅定的意志。

在敗選之後蔡英文雖辭去黨主席一職，但卻也立即安排下鄉檢討行程，繼高雄市第一站後第二站則安排到宜蘭，蔡英文說，宜蘭與高雄一樣是民主聖地，更是長期以來支持民進黨最有力的地方，民進黨在宜蘭曾經失敗過，但又站了起來，宜蘭在民進黨執政期間創造了很多的宜蘭故事，這一次在中央由民進黨執政的情況下敗選，責任無所迴避，她感到很抱歉。

蔡英文表示，選舉結束後，黨及行政部門的整個執政團隊都立即進入檢討階段，黨的部分將先由代理主席負責檢討，同時安排黨主席選舉，在行政部門方面，將會參考新的民意，進行整體政策檢討，也一定會做人事調整，藉以帶動新的執政面貌。

「這是一個大家都很痛苦的時刻，但是在痛苦時刻更要勇敢面對，不要逃避問題」，蔡英文勉勵黨內同志說，民進黨過去也曾失敗過好幾次，但都重新站了起來，她也希望大家有話直說，不需要太保留，檢討會不是只在台北，會在各地進行，最重要的就是歷經這次的失敗，大家不要灰心、失志，更要有堅定的意志。

(中時 )