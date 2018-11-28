就差1票! 花蓮正妹里長 效仿丁守中提重新驗票

2018年11月28日 16:30 中時 許家寧

花蓮市主農里長劉冠宏，一票之差，驚險完成「8連霸」。（翻攝臉書）

票數爭議的福德宮開票所，投票當天選民大排長龍。（許家寧翻攝）

差一票！花蓮市主農里28歲長相甜美的「正妹里長」候選人邱惠敏，挑戰「8連霸」老里長劉冠宏，兩人以1048票打平，最後在縣長票匭發現1張投給劉的里長票，選委會認定有效，驚險完成連任，邱質疑計票過程有瑕疵，28日向法院聲請重新驗票。

長相甜美、訴求改變的28歲新人邱惠敏，這次挑戰70歲的里長劉冠宏，24日開票當晚兩人票數呈現拉鋸，最後以1048票戰成平手，邱、劉原本以為將抽籤決勝負，後來才發現有選民將里長票誤投制縣長票匭，以一票之差，確定由劉冠宏勝出。

邱惠敏的婆婆、前主安里長劉秀香媳婦不滿指出，第38福德宮投票所當晚開出票數為邱惠敏407票、劉冠宏410票，但呈報給縣選委會的票數，劉冠宏卻多出一票，質疑選務人員計票過程有疑慮，造成些微差距落敗，將提起重新驗票與當選無效之訴。

劉冠宏表示，投票當晚接到開票所友人回報，有選民將投給他的里長票誤投至別的票匭，應該稍晚會將該票計算到自己得票數內，除了感謝里民支持，這次選舉也提醒他要更加努力服務，對於對手提出重新驗票，劉冠宏說「絕對尊重」。

對此，花蓮縣選委會總幹事陳志強表示，福德宮開票所確實有張里長票投錯至縣長票匭，但認定仍具有效力，所以劉冠宏的得票數，才會加上錯投票匭的那一票，程序合法，目前已將選票、錄影紀錄全數封存法院，待對方提出具體事證並向法院聲請重新驗票。

(中時 )