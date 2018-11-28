蔣勁夫疑家暴女友 今天向日本警方自首

蔣勁夫（右）7月才認愛女友，11月即傳家暴。（取自新浪微博＠新浪電影）

友善列印
旺報
日本電視新聞報導蔣勁夫28日進入東方巢鴨警署自首。（取自新浪娛樂）

大陸演員蔣勁夫因演出《古劍傳奇》、《步步驚情》等劇，在兩岸圈粉無數；最近他與袁冰妍、柳岩等人主演、台灣導演徐進良的《回到明朝當王爺之楊淩傳2》正在優酷播出，日前卻傳出「家暴」日籍女友中浦悠花，蔣勁夫隨即神隱，27日傳出日本警視廳已發出逮捕令。今天（28日）日本的電視新聞指出，蔣勁夫已在下午2點半至3點間現身東京巢鴨警署自首，隨即被警方逮捕。

蔣勁夫工作室下午1點28分也透過微博發佈通告：「目前蔣勁夫已主動跟日本警方取得聯繫，並且將配合調查。在調查結果出來之前，請大家不傳謠不造謠。一切以工作室發佈的資訊為准。感謝大家的關心。」

今年7月，在日本進修的蔣勁夫承認與日籍女友中浦悠花相戀，但11月中旬，中浦卻在社交平臺po曬出多張臉部、身體淤青照片，指控蔣勁夫家暴；11月20日上午，蔣勁夫透過微博發文承認家暴，他表示自己在過去1個月裡一直在懺悔和悔恨中度過，感到十分對不起女友。

隨後中浦悠花向警方報案，並接受媒體採訪，透露更多蔣勁夫家暴細節，但蔣勁夫一直沒有回應，期間還傳出蔣勁夫已回大陸拍戲，但遭其經紀公司否認，表示蔣勁夫與父親都在日本。

27日，日本TBS電視台資訊節目《Vivit》報導，稱警視廳已對蔣勁夫發佈逮捕令，今天蔣勁夫就現身巢鴨警署自首。

大陸法律專家表示，起訴前，檢方會提議和解，若和解不成則起訴；家暴在日本量刑極重，如果情節嚴重，會被認定為傷害罪，量刑為15年以下有期徒刑；若罪行輕微，則以罰款處理。

(旺報 )

「胡歌接班人」被日警逮捕畫面曝… 王心凌認戀愛蠻有種 自虧想當俗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。