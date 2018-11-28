蔣勁夫疑家暴女友 今天向日本警方自首

2018年11月28日 16:28 旺報 廖慧娟

日本電視新聞報導蔣勁夫28日進入東方巢鴨警署自首。（取自新浪娛樂）

大陸演員蔣勁夫因演出《古劍傳奇》、《步步驚情》等劇，在兩岸圈粉無數；最近他與袁冰妍、柳岩等人主演、台灣導演徐進良的《回到明朝當王爺之楊淩傳2》正在優酷播出，日前卻傳出「家暴」日籍女友中浦悠花，蔣勁夫隨即神隱，27日傳出日本警視廳已發出逮捕令。今天（28日）日本的電視新聞指出，蔣勁夫已在下午2點半至3點間現身東京巢鴨警署自首，隨即被警方逮捕。

蔣勁夫工作室下午1點28分也透過微博發佈通告：「目前蔣勁夫已主動跟日本警方取得聯繫，並且將配合調查。在調查結果出來之前，請大家不傳謠不造謠。一切以工作室發佈的資訊為准。感謝大家的關心。」

今年7月，在日本進修的蔣勁夫承認與日籍女友中浦悠花相戀，但11月中旬，中浦卻在社交平臺po曬出多張臉部、身體淤青照片，指控蔣勁夫家暴；11月20日上午，蔣勁夫透過微博發文承認家暴，他表示自己在過去1個月裡一直在懺悔和悔恨中度過，感到十分對不起女友。

隨後中浦悠花向警方報案，並接受媒體採訪，透露更多蔣勁夫家暴細節，但蔣勁夫一直沒有回應，期間還傳出蔣勁夫已回大陸拍戲，但遭其經紀公司否認，表示蔣勁夫與父親都在日本。

27日，日本TBS電視台資訊節目《Vivit》報導，稱警視廳已對蔣勁夫發佈逮捕令，今天蔣勁夫就現身巢鴨警署自首。

大陸法律專家表示，起訴前，檢方會提議和解，若和解不成則起訴；家暴在日本量刑極重，如果情節嚴重，會被認定為傷害罪，量刑為15年以下有期徒刑；若罪行輕微，則以罰款處理。

(旺報 )