活絡高雄觀光！義联集團宣布投入210億興建「水世界」

2018年11月28日 17:35 中時 徐力剛

義联集團創辦人林義守先前受訪指出，多年來集團持續深耕在地旅遊產業，除了目前已投入370多億興建的「義享天地」外，將再加碼投資210億元打造「水世界」，總投資金額上看580億元。

義大世界公關董寧之表示，集團新建案「水世界」坐落義大遊樂世界附近，佔地約27公頃，今年6月聘請加拿大Proslide設計公司規劃相關設計圖，規劃水上樂園、觀光酒莊、休閒飯店等設施，園區將搭建一座520米高塔建築，並結合纜車設計，作為與義大世界連接管道，目前已備妥相關資料準備送審。

「義享天地」分為A、B兩館，A館為地上31層、地下6層、佔地約7.7萬坪，B館地上29層、地下6層、佔地約4.5萬坪，總樓層面積達12.2萬坪。已動工的A館持續進行內部裝潢及招商，設計上以精品購物商場為導向，更找來萬豪酒店進駐，預計2019年第四季完工試營運; B館部分，自2013年6月提出申請建照一直未通過，直至今年9月才正式核准，目前規劃以企業商辦、科技娛樂、影城快速時尚購物和文創主題商店為主。義联集團創辦人林義守分享，A、B兩館完工營運後，預估可創造約11000個就業機會，正式用人薪資30K起跳，預估每年可增加政府稅收約10億元。

義享天地A館B2至7樓，目前朝向購物商場規劃，B2為超市和美味市集，B1呈現美學品味的居家樓層，1~2樓是國際精品及化妝品區，3樓為輕奢華品牌區，4樓鎖定時尚設計、居家香氛，5樓則是強調科技互動體驗的親子樓層，6樓為科技3C與書店等，且3~7樓皆設有主題餐廳。8樓以上為高雄萬豪酒店樓層，總客房數達700間，並設有大型宴會廳、空中婚宴禮堂、景觀高空酒吧、餐廳、游泳池等設施。

義享天地B館則以發展為北高雄最大娛樂中心為目標，B1~8樓為兼具運動樂活、創意潮流、流行時尚商場，9~10樓是數位娛樂城，11~14樓為影城，規劃全台最大螢幕IMAX數位影城，15樓以上為企業商辦。

(中時 )