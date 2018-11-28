王心凌認戀愛蠻有種 自虧想當俗辣

2018年11月28日 16:40 中時 蔡琛儀

陳珊妮帶精品咖啡機送給王心凌。(粘耿豪攝)

王心凌將推出新專輯。(粘耿豪攝)

王心凌睽違三年將在12月7日推出新專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，和陳珊妮合作的歌曲〈在青春迷失的咖啡館〉廣受好評，在數位音樂平台KKBOX拿下華語單曲日榜、華語新歌日榜、綜合新歌排行榜冠軍，她28日出席HitFM宣傳，其中歌詞「戀愛漫遊中」，聽起來很像「戀愛蠻有種」，她笑說自己談戀愛確實很有種，但自嘲：「現在要學習俗辣一點，這些都過去了，以後都不講了。」

王心凌稱自己近期做過最俗辣的事情就是去打疫苗，因為深怕感冒影響唱歌，因此之前感冒一好，立刻打電話到診所預約打針。

她專輯名稱以IG帳號命名，自豪算是很很會使用網路社群帳號，也會看粉絲留言，近日她屢被瘋傳要參加大陸節目《歌手》，被不少粉絲詢問，她昨天還親自回覆網友留言，表示根本沒收到邀請。

陳珊妮今天也以神秘嘉賓現身，特別準備「精品咖啡機」送給她，談及第一次的合作，兩人都坦言有些忐忑，陳珊妮說，不知道王心凌是傲嬌還是親切的人，而王心凌則覺得陳珊妮平常都穿一身黑，看起來很酷，兩人實際在錄音室見面後，反而都對彼此改觀，甚至還因為都是「護唇膏控」，開啟兩人的話匣子，她回家後還準備自己愛用的護唇膏賄賂陳珊妮。

(中時 )