南山人壽勞資調解 工會：資方成本轉嫁業務員負擔

2018年11月28日 16:46 中時 王思慧

南山人壽單方面調降業務員的薪佣計算方式，引起南山工會抗議，今（28）日舉行勞資雙方調解會議。南山工會表示，南山人壽公司單方面調整薪佣的計算方式，以扣除優惠保戶1%轉帳優惠後的實收保費，為計算薪佣的基礎，將轉帳優惠成本轉嫁給業務員負擔，造成業務員的收入減少，認為是違法片面變動薪資結構，壓榨、欺負業務員，現場約有200名南山員工抗議。

南山人壽工會今下午在萬華車站旁空地集結抗議，將近200名勞工手持標語「南山鴨霸、違法片面降薪、勞動權益變動」等手舉板，表達對南山人壽的單方面變動薪資結構做法不滿。南山工會表示，業務員是拉一張保單後，從中抽取佣金，賺取薪資。

但自從公司推動轉帳優惠1％後，優惠成本直接讓業務員承擔，一張保單扣1％雖然錢不多，但公司還把以前的保單也算進去，加起來的金額很可觀，據悉公司每年可省三千萬元以上。另關於實收保費及應收保費的定義為何，勞資雙方沒有定論。

南山人壽發布聲明表示，業務員與公司間並非勞動契約關係，給付予業務員報酬，並非勞基法規定工資。

對於保戶透過南山聯名卡、金融機構自動轉帳等方式扣繳特定商品保費案件，保戶可享有「1%保費折扣」，則公司「實收保險費」需扣除該1%折扣，並按各項商品的佣金百分比來計算業務員的報酬。

而公司新系統於今年9月上線，系統以單一資料源計算報酬，以折扣後的「實收保險費」計算，按各項商品的佣金百分比計算業務員報酬，以符合「業務獎金表」規定。

南山也因此於今年9月至12月採取兩項因應措施，額外給付業務員「加計業務獎金」及「額外業績獎金」，且不限有保費折扣的特定商品或特定繳費方式，所以業務員報酬也沒有減少，甚至還有增加情形。

由於少數業務員誤認本公司片面變更報酬計算方式，並且表示反對，南山已決定自2019年1月起，回復過去以折扣前應收保費為佣金計算標準，並不再另外新增「加計業務獎金」與「額外業績獎金」兩項報酬，以杜絕爭議。

(中時 )