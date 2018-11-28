孟庭葦前夫認動手 加碼爆料曾暴打女助理

孟庭葦和張志鵬家務事戰火持續延燒中。(資料照)

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孟庭葦與前夫張志鵬的家事戰火持續延燒中，昨天孟庭葦透過律師發聲明表示將對張志鵬提告，更一口氣曬出家暴驗傷單等證據，從昨晚開始直到今天早上，張志鵬也陸續在微博po文開戰，他不諱言曾賞孟庭葦耳光，但是因為發現她和女助理出軌才忍不住動手，「2012/8/6 妳不過就耳鳴以及2.2CM的瘀青妳就告我家暴了，2013/1/4 她在伊莉莎白飯店門口被我爆打時，妳們幹嘛不驗傷告死我呢?」持續緊咬孟庭葦的女女出軌事件。

張志鵬稱，2012年8月2日晚上在電子信箱發現孟庭葦和女助理的出軌郵件，孟還哭著和他道歉，保證不再和對方往來，但8月6日又被他發現兩人仍有來往，孟還傳訊息給外傭，要外傭在她有生命危險時通知女助理來救她，讓張志鵬氣到賞她耳光。張志鵬也再提孟庭葦曾和佛學中心的人搞婚外情，他氣罵：「我不知醫院怎麼給妳驗傷單的，這社會對於女性是比較同情的，何況妳還有名人待遇，耳鳴? 怎麼證明? 然後手上2.2cm的瘀青, 大家自己拿尺量一下，如果妳自己要弄假傷陷害我，也請弄狠一點，這樣條件就能申請家暴令? 我實在覺得法律有問題，男人真可憐。」

對於孟庭葦指出離婚前後共借給張志鵬數千萬元，甚至張志鵬霸佔她在台中的房子不肯搬走，張志鵬也強調，孟庭葦過去的工作花費、生活開銷、旅遊基金及房產都是他付錢。孟庭葦昨出示法院判決書，表示台中房子確實為她所有，張志鵬則說：「英才路是我在住的，從頭款、裝潢、家具，到七年來貸款都是我在付錢的。」

張志鵬更怒指是因孟庭葦的關係，導致他和兒子寶弟關係生變，「自己犯錯了 卻讓單純無知的兒子像紅衛兵一樣批鬥自己的父親......我無能為力在此時改變我兒子偏差 ,但我強烈表示深深遺憾，我因為你, 保護了你媽媽那麼多年,火燒自己 結果搞得連你也沉淪了。」

(中時 )

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