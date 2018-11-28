子瑜走AAA紅毯氣場強大 她碗公奶掉出鎂光燈搶拍

2018AAA頒獎典禮由利特搭檔李聖經主持，劉以豪擔任頒獎嘉賓。(圖／翻攝自韓網)

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中時電子報
／綜合報導
子瑜洋娃娃美貌受到讚賞。(圖／翻攝自韓網)
善美大方秀出渾圓「碗公奶」。(圖／翻攝自韓網)
TWICE成員亮麗現身。(圖／翻攝自韓網)

南韓「2018AAA頒獎典禮」在今（28日）下午4點盛大舉行，紅毯中午搶先登場，現場星光熠熠，包括BTS、TWICE、Wanna One等夯團，還有演員李秉憲、「少女時代」潤娥、「國民初戀」秀智等，現場尖叫聲連連，台灣女孩周子瑜所屬的「TWICE」亮麗現身，吸引鎂光燈焦點，不過歌手善美穿著低胸洋裝登場，大方秀出渾圓「碗公奶」，搶走所有人的目光。

「TWICE」走上紅毯，粉絲尖叫聲連連，穿著白色削肩洋裝的子瑜，領頭走在前面氣場十足，洋娃娃美貌受到韓媒讚賞，其他成員也各有魅力，MOMO、娜璉穿上平口洋裝，可愛中帶點性感，9個成員都露出纖細美腿，相當亮眼，而「少女時代」潤娥和歌手善美都選擇黑色長禮服，不過潤娥走典雅氣質路線，善美則是低胸性感風，放送渾圓「碗公奶」，側邊更開衩到大腿根，性感指數破表。

典禮由連續3年接下主持棒的「Super Junior」隊長利特，搭檔演員李聖經，劉以豪5度襲韓，將擔任頒獎嘉賓，紅毯主持人也稱讚他「笑容真的很棒」。

(中時電子報)

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