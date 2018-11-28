投票日遭駭客攻擊 中選會證實：緊急應變未受影響

友善列印
中時

九合一選舉狀況頻傳，如今更傳出中選會網站在投票日當天曾遭受攻擊。對此，中選會副主委陳朝建強調，當日官網皆有隨時防衛，中華電信團隊也進行24小時監控與防護作業，故當日遭到來自境外大規模分散式阻斷服務（DD0oS）攻擊時，在負責網路維護的中華電信緊急應變下，並沒有受到影響。

今年九合一選舉綁10公投案，許多投開票所出現「塞車」狀況，投票時間截止後更因部分投開票所無法消化人潮，出現「部分投票、部分開票」狀況，民眾怨聲連連、爭議不斷，最終主委陳英鈐請辭負責。

如今又傳出投票日當天除了現場狀況多，中選會網站也遭受境外駭客攻擊險些癱瘓。對此，中選會說明，當日計票系統為封閉網路，並有備援機房，各項資安防護已做周全準備，事前並做過4次電腦計票模擬測試及異常狀況演練；在11月24日投票當日，有全面的監控與防護作業，整個電腦計票系統運作正常，並未受到任何攻擊，也順利完成各項電腦計票作業。

中選會又說，為強化官網及計票查詢網站安全，網站首次導入中華電信內容傳遞網路服務（CDN），讓計票查詢網站從原本1個台北網頁主機群變為12個網頁主機群。雖然當日官網短暫遭受境外大規模分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，在中選會緊急應變下，並未受到任何影響。

(中時 )

檢討之旅第二站宜蘭 蔡英文：民… 高雄》左營發勝選雞排 民眾反應…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。