投票日遭駭客攻擊 中選會證實：緊急應變未受影響

2018年11月28日 16:57 中時 楊佳穎

九合一選舉狀況頻傳，如今更傳出中選會網站在投票日當天曾遭受攻擊。對此，中選會副主委陳朝建強調，當日官網皆有隨時防衛，中華電信團隊也進行24小時監控與防護作業，故當日遭到來自境外大規模分散式阻斷服務（DD0oS）攻擊時，在負責網路維護的中華電信緊急應變下，並沒有受到影響。

今年九合一選舉綁10公投案，許多投開票所出現「塞車」狀況，投票時間截止後更因部分投開票所無法消化人潮，出現「部分投票、部分開票」狀況，民眾怨聲連連、爭議不斷，最終主委陳英鈐請辭負責。

如今又傳出投票日當天除了現場狀況多，中選會網站也遭受境外駭客攻擊險些癱瘓。對此，中選會說明，當日計票系統為封閉網路，並有備援機房，各項資安防護已做周全準備，事前並做過4次電腦計票模擬測試及異常狀況演練；在11月24日投票當日，有全面的監控與防護作業，整個電腦計票系統運作正常，並未受到任何攻擊，也順利完成各項電腦計票作業。

中選會又說，為強化官網及計票查詢網站安全，網站首次導入中華電信內容傳遞網路服務（CDN），讓計票查詢網站從原本1個台北網頁主機群變為12個網頁主機群。雖然當日官網短暫遭受境外大規模分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，在中選會緊急應變下，並未受到任何影響。

(中時 )