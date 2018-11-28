挺韓國瑜揪陸客高雄灑錢 女星藉機嗆爆「他們」害馬英九變老殭屍！

2018年11月28日 16:45 中時電子報 吳品瑤

九合一大選剛落幕，選情最受關注的高雄市長部分，由國民黨候選人的韓國瑜贏得選戰，而「女版黃安」劉樂妍選前曾多次公開力挺，當時就曾表示若韓當選，願組旅行團帶大陸民眾到台灣觀光刺激經濟，如今韓國瑜順利升格韓市長，劉樂妍也兌現承諾，除開團外，似乎還藉機報復日前遭國民黨人士酸言「離遠一點」一事，藉機表態自己挺韓不挺國民黨，還說是黨內豬隊友害馬英九變成「人人唾棄的老殭屍」。

劉樂妍臉書po文。(翻攝自劉樂妍臉書)

劉樂妍今天上臉書po文兌現承諾，表示韓國瑜當選後，大陸的旅行社紛紛開團遊台灣，「我想既然他們都辦全台的，那我就不跟他們爭了。…我只想支持韓國瑜，跟我報名的旅遊，就是專程為了去高雄，而去高雄。辦一個高雄的純玩團」。

劉樂妍公布「挺韓團行程」，兩人即成行，不含機票錢「每個人人民幣3980元。五天四夜『高雄深度』純玩團。不進任何購物站」，號稱「就是只去高雄灑錢當大爺！」，預計下機後從墾丁開始，造訪海生館、墾丁大街等，接著到高雄旗津、愛河旅遊，最後一天則北上桃園，到劉樂妍母親開的「諶媽媽家傳老滷」吃眷村牛肉麵，最後結束行程到機場。

話鋒一轉，劉樂妍不忘「報仇」痛罵國民黨「馬英九為什麼從國民黨萬眾矚目的政治明星變成人人唾棄的老殭屍之一，就是因為有你們這些豬隊友、「真的千萬不要再說我支持國民黨了，我只有支持韓國瑜。因為被說成支持國民黨這件事情真的對我來說是一種侮辱！」，順道再度對中國大陸輸誠喊話：「只有中國共產黨才可以帶領全國人民走向富強，進入小康社會！」，還說不懂台灣人在怕什麼，「共產黨是自己人的政府，自己人！」。

(中時電子報)