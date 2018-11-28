高雄》左營發勝選雞排 民眾反應熱烈

店家忙著炸勝選雞排，準備發放給已經領號碼牌的民眾。（林瑞益攝）

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旺報
挺韓國瑜的人士28日起在高雄市左營區委託店家發放勝選雞排，吸引許多民眾到場排隊。（林瑞益攝）
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挺韓國瑜的人士28日起在高雄市左營區發放勝選雞排，蔡小姐上午10時就到場排隊，當領到雞排時，她相當開心，表示要把雞排帶回家慢慢享用。不過，也有民眾來得太晚，因為領不到號碼牌，向店家抱怨。

支持韓國瑜的林小姐在左營區委託店家發放雞排，店家表示，由於民眾都提早到場等候，雖然表定下午3時發放，但才2時30分現場就來了超過150名民眾，因此發放120個號碼牌，請來晚的民眾回家休息，明日請早，活動還有兩天；每人限領1片雞排。

林小姐相當低調，沒有現身，店家轉述她的說法，有感於國民黨高雄市長候選人韓國瑜當選高雄市長，委託店家發放360分雞排，分3天發放。一份雞排售價55元新台幣，店家有說要打折給林小姐，但林小姐豪氣地婉拒，並請店家妥善辦好發放雞排的活動。

在排隊人群中，以蔡小姐來的最早，她10點就到孟子路的「358鹽酥雞」排隊，她說，在網路上得知要發放雞排，所以一早就來排隊，覺得這種活動很好玩。排在後面的陸小姐說，她與同學來得比較晚，約11時30分從鳳山出發，到現場時已經中午了，除了領勝選雞排外，也希望延續歡樂的氣氛，以及盼望韓國瑜能夠讓高雄越來越好。

(旺報 )

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