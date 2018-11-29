豐光北京涮羊肉 本土溫體肉涮著吃

2018年11月29日 07:18 中時 王文吉

「豐光」堅持採用當日現宰的本土溫體羊肉，因為是處女羊及太監羊，沒有腥羶味。（王文吉攝）

涮羊肉配合中部人才吃的茴香菜，意外對味。（王文吉攝）

豐光北京涮羊肉以全羊料理聞名，以招牌清湯鍋底輕涮溫體羊肉食用。（王文吉攝）

豐光北京涮羊肉嚴選大肚山的處女羊及太監羊，每日現宰新鮮直送，分為全瘦及五花兩種肉片。（王文吉攝）

手工現切的羊肝，店家建議輕涮幾秒即可入口食用。（王文吉攝）

中部人才吃的茴香菜，入冬後盛產，與涮羊肉意外對味。（王文吉攝）

清蒸雪花肉使用帶皮三層羊肉，肉質軟嫩鹹香，羊皮Q彈。（王文吉攝）

膠質豐厚的羊蹄使用小茴香、當歸、八角等8種中藥秘方，滷製3至4小時，皮肉軟嫩不油膩，因每隻羊只有4份，必須事先預訂。（王文吉攝）

豐光北京涮羊肉以全羊料理聞名，標榜讓饕客從頭吃到尾，還有羊鞭、羊睪丸等進補聖品。（王文吉攝）

天氣轉冷吃羊肉進補！豐光北京涮羊肉以全羊料理聞名，嚴選大肚山的處女羊及太監羊，每日現宰新鮮直送，除川燙、快炒、滷味及燒烤等全羊料理，提供羊頭、羊眼、羊腦、羊舌、羊腰、羊耳、羊蹄、羊尾等部位，讓饕客從頭吃到尾，還有羊鞭、羊睪丸等進補聖品。

張集光因愛吃羊肉而開店，開業17年來，堅持手工現切新鮮羊肉，他說，市面上的羊肉爐大多採用進口肉品，火鍋店普遍使用機器片切冷凍肉，他堅持進用大肚山飼養的羊隻，每日現宰溫體羊，分為全瘦及五花，以手工片切。

「豐光」招牌清湯鍋底，使用新鮮羊骨、三層肉及蘿蔔、薑絲提味，熬煮3至4小時，湯頭清爽鮮甜。張集光示範流行於北京的涮羊肉吃法，他豪邁夾取幾片生羊肉，放進撈網內，以滾燙熱湯涮成粉紅色，即可入口食用。

常客翁小姐說，手工現切的羊肉， 新鮮度真的沒話說，而且沒有腥羶味，吃起來很鮮嫩。羊肉類有瘦肉、五花、羊肝、羊肚、羊腸、羊雜及各類火鍋料等，除高麗菜、韭菜、茼蒿外，張集光強力推薦中部人才吃的茴香菜。

張集光說，茴香早年是窮人的補品，更是坐月子產婦必吃，他偶然拿來配合涮羊肉食用，沒想到意外對味，茴香入冬後盛產，香氣口感絕佳。招牌清湯除原味外，另提供加價添加當歸、生薑、米酒，更具驅寒效果。

「豐光」特色佳餚還有羊滷味，包括黃金腿、羊頭、羊尾巴、羊耳等，尤其膠質豐厚的羊蹄遠近馳名，使用小茴香、當歸、八角等8種中藥秘方，滷製3至4小時，皮肉軟嫩不油膩，因每隻羊只有4份，必須事先預訂。

店名：豐光北京涮羊肉

地址：台中市豐原區北陽路261號

電話：04-25155142

營業時間：上午11時至晚間9時30分

公休日：周一

價格：清湯鍋底300元起、羊肉片250元/份

(中時 )