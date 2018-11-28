高等行政法院要求停止執行對婦聯會處分 黨產會稱不能接受

2018年11月28日 16:58 中時 季節

臺北高等行政法院28日發布新聞稿，就黨產會認定婦聯會為國民黨之附隨組織的行政處分，裁定停止執行，對此黨產會表示完全不能接受，並將於收到裁定後依法提起抗告。

黨產會稱，上述行政處分經裁定停止執行後，婦聯會將可任意處分名下龐大資產，對於政黨公平競爭及我國轉型正義工程，均造成莫大傷害，更增加未來清理與收回不當黨產的複雜度，顯然嚴重損害公益。北高行新聞稿中所述之理由，無視於轉型正義工程一向是必須與時間賽跑之歷史工程，竟然說停止執行「僅是轉型正義的實踐往後延」，對於停止轉型正義實踐所造成的公益嚴重損害，毫無認知，令人詫異，北高行似乎是告訴國人臺灣無須進行轉型正義。

黨產會稱，尤其是在認定中投公司及欣裕台公司為國民黨之附隨組織的案例中，這些公司亦聲請停止執行，惟最高行政法院認為並無停止執行之必要予以駁回，這次北高行就黨產會認定婦聯會為國民黨之附隨組織的行政處分裁定停止執行，顯然違背最高行政法院的裁判先例。

黨產會還稱，北高行新聞稿所述理由中，僅「道德勸說」婦聯會應顧及可能的法制風險，「理性」處理相關財產，對於婦聯會可能藉此機會脫產，毫無任何有效防範機制，而事實上婦聯會經黨產會認定為國民黨附隨組織之後，即有違法動用財產240萬元的前例，並經黨產會裁處罰鍰；若婦聯會果真於停止執行期間大量處分資產，而損及公益，北高行應負最終的責任。

(中時 )