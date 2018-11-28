2018年論文高被引學者 台灣19人入榜

2018年11月28日 17:36 中時 林志成

國際公司「科睿唯安（Clarivate Analytics）」今天公布「2018年高被引學者名錄」，選出全球具影響力且深受同儕肯定的研究人員，台灣有中研院、台大、成大、中國醫藥大學及開南大學的19位學者入選，表現不錯。

台灣入選的19位學者中，除材料科學、物理、數學、化學、工程學、植物與動物科學、農業科學、電腦科學等領域，更有3名學者因今年新增的跨領域項目而入選，顯示台灣科研人才於國際中的多元影響力。

「科睿唯安」指出，高被引學者名錄是以Web of Science資料庫近10年的引文記錄為基礎，定期公布各領域當年度論文被引用次數排行前1％的研究人員。

《2018年高被引學者名錄》總計選出4058名高被引學者，美國共計入選2639位研究人員，位居全球第一，其中哈佛大學仍是延攬最多高被引學者的研究機構；英國學者共546名入圍；快速成長的中國則有482人入榜，取代德國成為獲選人數高居全球第三的國家。

「科睿唯安」說，今年入榜的高被引學者分別來自60多國，獲選學者數量最多的前10個國家就包攬了超過80%的入榜者，其中約70％更集中於美國、英國、中國、德國及澳洲等入選數量高居前5名的國家，揭示頂尖人才明顯集中的趨勢。

「科睿唯安」表示，邁入第5年的高被引學者名錄於今年首度增設跨領域評選項目，以因應科研領域間相互關聯的發展趨勢，並協助對多元領域深具影響力的研究人員提升國際能見度，鼓勵知識與技術的持續創新。

例如，專精於光轉換材料研究的國立台灣大學化學系教授劉如熹、開發出新型態「鈣鈦礦太陽能電池」材料的成大光電科學與工程學系教授陳昭宇，皆因研究議題跨足多元領域且影響深遠而首度獲高被引學者殊榮。

而兼任於開南大學國際企業學系暨研究所，以及國立台北大學都市計劃研究所的講座教授曾國雄則致力運用全方位多評準決策（Multiple Criteria Decision Making）解決實務問題，在今年入選前，便早已是國際科研會議的重要與會學者，顯見跨領域項目將進一步提升全球科研界對重量級人才的識別能力。

(中時 )