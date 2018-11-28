食藥署大改版 鮮乳蔬果肉等27種生鮮食品不得有添加物

2018年11月28日 17:37 中時 鄭郁蓁

食品添加物使用範圍大規模改版！食藥署今天發布「食品添加物使用範圍及限量標準」草案，並明訂鮮乳、生鮮水果、蔬菜、肉品、水產品、蛋品等共27項生鮮食品，將不能再「視情況使用添加物」，改為通通都不得添加，新制即起預告180天，之後給予業者緩衝期調整製程，預計兩年後，2021年正式上路。

為了與國際最新標準接軌，衛福部食藥署參考國際食品添加物管理規範、分類與限量標準，調整我國自65年來未修改的相關法規，包括導入食品分類系統，另明文規定生鮮食品不得使用食品添加物，並下修嬰兒食品的「磷酸鹽類」使用限量。

食藥署科長廖家鼎表示，現行生鮮食品的食品添加物規定，是從民國65年沿用至今，當時規定如膨脹劑、明礬等可於各類食品「視實際需要量微量添加使用」，當時認為食品添加物風險低、不易超標，使業者誤以為生鮮食物沒有添加物規範，因此常有業者在生鮮肉品、水產品中添加小蘇打，作為膨脹劑或軟化肉質等用途。

但近兩年，參考聯合國食品標準委員會（Codex）等食品添加物標準，生鮮食品不可使用添加物，因此調整我國法規，規範從嚴，規定包含鮮乳、無調整發酵乳、油、奶油、水果、蔬菜、穀粒、塊根與塊莖、主食作物粉體製品、肉、水產、生鮮蛋、液蛋、冷凍蛋、糖、紅糖、糖液、糖漿、蜂蜜、鹽、香草、嬰兒配方食品、嬰兒輔助食品、包裝水、果蔬汁、果蔬泥與沖泡咖啡豆茶葉和穀物等27項食品，如無特別規定，不得使用「可於各類食品視實際需要量使用」食品添加物。

廖家鼎表示，生鮮食品通常流通率高，不會有防腐劑，也不可能放上一、兩年才賣出去，因此沒有使用添加物的必要。

同時，這次也下修嬰兒奶粉當中磷酸鹽類限量從1000mg/kg降至450mg/kg。廖家鼎表示，許多業者會加在嬰兒奶粉中，天家磷酸鹽來維持酸鹼值穩定、幫助乳化、安定品質避免沖泡時分層等問題，不過近年有研究指出，寶寶攝取過多的磷，會影響鈣質吸收，若奶粉中的鈣磷比例不當，還可能引起寶寶肌肉顫抖或痙攣，因此食藥署參考國際標準，將嬰兒配方食品、嬰兒輔助食品的磷酸鹽類使用限量下修至450mg/kg。

食藥署表示，這項草案即日起將進行為期180天的評論期，蒐集各界意見，若順利，參考業者需要調整配方時間，最快將於2021年上路。

(中時 )