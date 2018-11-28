號稱全世界最大語音導覽 來321巷聚落體驗國軍通信兵「拐拐」揹上身

2018年11月28日 17:36 中時 曹婷婷

台南市文化局花1年構思，仿早年國軍通信重要裝備器材AN／PRC-77（俗稱拐拐），外型設計專屬語音導覽，讓人揹上彷若「行軍」，融入321巷歷史情境場域，非常有趣。

來自台北的謝先生搶先體驗拐拐語音導覽設備，直呼很新奇有趣。(曹婷婷攝)

前身是「原日軍步兵第二聯隊官舍群」的市定古蹟321巷藝術聚落，位處近代軍事重地，這幾年搖身一變文青必訪景點，一般人只知當地曾為官舍，台南市文化局花1年構思，仿早年國軍通信重要裝備器材AN/PRC-77（俗稱拐拐），外型設計專屬語音導覽，讓人揹上彷若「行軍」，融入321巷歷史情境場域，非常有趣。

「沒看過這麼大、這麼特別的語音導覽！」28歲來自台北的謝先生二訪321巷藝術聚落，搶先體驗預計12月1日啟用的語音導覽系統。他說，很喜歡321巷藝術聚落氛圍，但以前可能走馬看花，透過語音導覽能深度了解當地兵配廠故事、歷史記憶、藝術名人等背景。

文化局長葉澤山趣稱，有別於一般語音導覽都追求輕巧，這大概是全世界最大的導覽設備，必須出動揹架才能隨身攜帶，主要是希望讓遊客走進321巷搭配語音導覽，有回到歷史場域之感，揹著「拐拐」化身321巷通訊兵，探究更多321歷史與當代故事，深度認識這個地方。

鑒於拐拐是早年國軍通信重要裝備器材，文化局特別打造別具巧思的導覽設備，融入321巷昔為軍事場域的背景，並花時間找到退役拐拐為藍本開模，且為減輕拐拐重量、增加耐用性，採用FRP玻璃纖維取代傳統材質，並將導覽機置入仿真拐拐聽筒，搭配軍用專屬拐拐揹架，讓民眾體驗早年步兵的通信經驗。

語音導覽配有國台英日4種語言，主題包含兵配廠故事、歷史記憶、藝術名人、進駐單位及特色活動等，聚落共設置12處導覽內容，將於12月1日開始租借。由於321巷明年將啟動古蹟整體修復工程，修復啟動前維持藝術家常態進駐，明年3月將舉辦封園前村慶活動。

(中時 )