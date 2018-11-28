法院停止黨產會凍結資產處分 婦聯會表示欣慰

2018年11月28日 16:57 中時 季節

婦聯會不服今年二月被黨產會認定為國民黨附隨組織，凍結名下所有資產，向台北高等行政法院提出撤銷行政處分訴訟，並且聲請停止執行一案，28日合議審理裁定，在撤銷黨產會處分訴訟確定之前，停止執行凍結婦聯會資產。

對此婦聯會表示，北高行同意婦聯會提出，因黨產會凍結所有資產致使婦聯會結社自由、名譽維護、財產保全均受影響，預定的公益、福利工作嚴重受阻或延宕等主張及佐證，而裁定黨產會停止執行凍結。對北高行維護台灣民主法治精神的判決感到欣慰。

婦聯會自今年以來，自行進行會務改造，目前已完成公開、透明、公益三方面的內部流程改造；且縱使受黨產會不當監管，仍積極因各種公益用途申請解凍。但除了二月花蓮大地震，黨產會以「事出緊急且為公益救助」，迅速核准動支款項七千九百四十萬元之外，連十月的普悠瑪列車事故的撫慰金計畫，都延宕一個多月，至11月26日才收到同意解凍公文。

婦聯會指出，目前積壓在黨產會的尚有年節探訪慰問全省榮家計畫、眷村文化「口述眷村的記憶和現實」補助計畫、印尼蘇拉威西島九月地震海嘯賑災重建捐助計畫、委任律師第三季服務費等多筆。無論黨產會是否抗告，希能尊重北高庭司法判決的精神，立即通過婦聯會公益事項以及委請律師的費用，並通知銀行解凍。

(中時 )