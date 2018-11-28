陳羽凡涉毒被捕 「羽泉」20周年演唱會停辦退票

2018年11月28日 17:00 旺報 廖慧娟

「羽泉」演唱會退票公告。（取自大麥網）

今天（28日）早上大陸傳出知名重唱組合「羽泉」成員陳羽凡因持有毒品，被北京公安刑事拘留的消息，其所屬的北京巨匠文化官方微博一度發聲明否認，隨即撤下；下午1點16分「羽泉」另一位成員胡海泉透過微博發文，連續寫了10個「為什麼」，質問好友為什麼有苦不說，而要靠毒品逃避，證實陳羽凡涉毒傳聞。

北京公安局石景山分局今天1點44分透過官方微博通報：「2018年11月26日，石景山公安分局根據群眾舉報，在本市某社區抓獲2名涉毒違法人員陳某（男，43歲，歌手）和何某某（女，25歲，無業），現場起獲冰毒7.96克、大麻2.14克。經尿檢，陳某呈冰毒類和大麻類陽性，何某某呈大麻類陽性。目前，陳某因吸毒、非法持有毒品，何某某因吸毒均被行政拘留。此案正在進一步工作中。」

據了解，被警方行政拘留的陳某，就是本名陳濤的陳羽凡，而何姓女子是他同居多年的女友。

雖然「羽泉」的公司今天早上發聲明闢謠，但沒多久就撤下；其實陳羽凡被捕，昨天就有跡可循，因為「羽泉」原本12月25日要在北京工人體育館舉行「羽泉20周年巡回演唱会北京特别版」，11月25日門票開始預售，但27日大麥網已貼出公告，表示「羽泉」的經紀公司通知，因藝人個人因素，取消演唱會，已展開退票事宜。

(旺報 )