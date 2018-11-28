週六日貢寮露營趣！《硬派祭》荒野求生、嚐美味聽Live

硬派卡司現場接受囊括「智力、體力、膽量」的硬派大挑戰！（由左至右）硬派卡司盧廣仲、Kimberley陳芳語、邱煌、頑童MJ116。（Discovery頻道 提供）

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中時電子報
／整理報導

旅遊不需要有什麼理由，但如果不去，你可能哪天會後悔！這週六日（12月1、2日）來點「硬派」旅遊吧！全台最大戶外盛宴Discovery頻道《硬派祭》強勢回歸！現場有盧廣仲、Kimberley陳芳語、四分衛等知名歌星Live演唱同歡，風格露營市集中體驗極限運動、跳塔體驗、手沖咖啡、風格露營市集：極限運動、跳塔體驗、手沖咖啡！要你好聽、好看，也好玩！

Discovery頻道在台開播將屆25年，豐富、多元的節目內容總是能掀起潮流！包括「荒野求生密技」、「單挑荒野」、「跟著貝爾去冒險」、力求驗證世界上所有迷思的「流言終結者」！各領域豐富節目內容將直接搬至《硬派祭》活動現場，讓粉絲進入Discovery的真實世界！

貢寮龍門露營區河濱公園，緊鄰雙溪河畔與福隆海域，是全國首座大型獨木舟基地。（新北市觀光旅遊局提供）

全台最大戶外露營盛宴Discovery《硬派祭》12月1日至2日，誓言嗨翻新北市貢寮區的龍門露營場！野外音樂舞台：由頑童MJ116、盧廣仲、Kimberley陳芳語、四分衛、孫尤安等硬派卡司接連不斷電開唱，嗨翻硬派祭活動舞台！硬派露營：提供都市人戶外生活新選擇，圍繞營火、戶外野炊，共同享受大自然！

單挑荒野：由專業山訓團隊教學野外生火、炊煮、找尋飲用水等實用求生技能！老車新狂吼：展示數十款經典復古老車，邀請老車迷大談「愛車經」！從保養、改造到翻新，一起暢聊你與老車獨一無二的愛情故事！自造者基地：上演精彩絕倫的機器人格鬥賽、眾多科學手作實驗課程，等你親自動手做！風格露營市集：極限運動、跳塔體驗、手沖咖啡、戶外裝備、硬派手造體驗等，展現出露營的獨特Style！

活動現場除了許多各色活動，打造硬派電競互動專區，還能挑戰超大螢幕電競賽車；強調無拘無束、大口暢飲威士忌品牌，也進駐了大型夾娃娃機，邀請粉絲一同闖關挑戰拿好禮；也有電動機車免費試駕體驗，為活動注入無限的奔馳快感；變頻冷氣品牌也強力宣傳環保、節能的生活理念！趕快相揪好友率露營趣，一場「硬派」旅遊等你來挑戰！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

2018 Discovery硬派祭！！！

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