選前狂開支票豪賭 承諾跳票的公眾人物是他們

2018年11月28日 17:09 中時電子報 林毅

不少公眾人物為了挺韓國瑜作出承諾，有人做到了，但也有人跳票 (圖／本報資料照)

2018選戰激烈，最終在民進黨一瀉千里的情況下收尾，有不少公眾知名人物都在選戰前公開許下承諾豪賭，例如宅神朱學恒、國民黨發言人洪孟楷、「847」吳祥輝、《相聲瓦舍》團長馮翊綱等，有人說到做到，也有人改口裝死，究竟有哪些人承諾跳票呢？

男子漢說到做到組》

「宅神」朱學恒：朱學恒曾經跟網友對賭並曾諾，若是韓國瑜當選高雄市長，他就會請民眾吃雞排，韓國瑜當選後他也兌現承諾，開始尋找高雄好吃雞排攤，並表示這禮拜就開始分發。

國民黨發言人洪孟楷：洪孟楷曾說韓國瑜贏多少票，他就請多少雞排，如今韓國瑜大勝陳其邁15萬票，他也承諾將在平安夜送出15萬元的雞排。

民進黨北市議員梁文傑：梁文傑為了挺姚文智曾嗆說「姚文智沒過25%就倒著走」，姚文智最終得票率也只有17%，梁文傑日前也在臉書貼出自己倒著走的影片，實現承諾。

台北市長落選人姚文智：姚文智選前信心滿滿，認為台北市綠營基本盤歸隊他就能當選，還多次放話選輸就退出政壇，最終在慘敗的情況下，他也表示自己將退出政壇，不接受任何政治職務。

苦苓：知名作家苦苓曾表示，柯文哲在這次選戰中100%墊底，還跟邱明玉打賭牛肉麵，選後網友湧入苦苓臉書，要他實現承諾，他則自嘲「願賭服輸，我會請當天在場人士吃飯，何況我已經是全台首富之一了」。

承諾跳票羞羞組》

民進黨北市議員王世堅：王世堅為公認的「柯黑大將軍」，也是出了名賭性堅強，但逢賭必輸，這次又在選前於政論節目上表示，韓國瑜若當選就要跳海，隔天卻改口只是形容詞，面對大批網友要求他跳愛河，連韓國瑜都跳出來緩頰「饒了他吧」。

「847」吳祥輝：以打柯文哲為己任的吳祥輝，選前不斷猛攻器官議題，自信心爆表的他甚至曾表示姚文智將會以超過60萬票當選台北市長，更加碼保證柯文哲不會超過15萬票，若超過他一輩子閉嘴不談選舉，然而不到24小時他就反悔，繼續在臉書暢談選舉議題，並直指蔡英文是民進黨敗選主因，痛批蔡英文昏庸，也慘遭網友嗆翻「不是要閉嘴？」

黃安：自稱台獨剋星的黃安，不僅讓民進黨厭惡，連國民黨都反感。日前林郁方就曾在政論節目怒嗆黃安豬隊友，要黃安滾越遠越好。這次選戰中黃安曾表示若韓國瑜當選，他就要剪掉留了10年的長髮，但至今沒有任何動靜，吳宗憲也在節目上狂酸黃安「你哪位」。

有待觀察組》

台北市長落選人丁守中：丁守中選前也豪賭，稱自己若敗選將退出政壇，選舉結果出爐後，以3000多票落敗的丁守中認為選舉過程有瑕疵，將提當選無效之訴，未再提退出政壇之事。

馮翊綱：馮翊綱是《相聲瓦舍》團長，出生於高雄左營的眷村，他與搭檔宋少卿多年來的相聲表演給大家帶來不少歡笑。在選前他為了挺韓國瑜，豪語表示若是韓國瑜當選，他要在高雄舉辦100場免費相聲。然而選後馮翊綱強調自己沒說過是義演，自己說的是在韓國瑜8年任內努力做到表演100場，天下沒有白吃的午餐，總要有人出錢舉辦，他們表演，再提供市民免費入場觀看，並已經公開尋找出資人。

(中時電子報)