照顧術後父親 希拉蕊史旺棄大好前程息影3年

2018年11月28日 17:12 中時 潘鈺楨

泰莎法蜜加（左起）、希拉蕊史旺、勞勃佛斯特。（采昌提供）

由兩屆奧斯卡影后希拉蕊史旺（Hilary Swank）領銜主演的《被遺忘的幸福》，全片以幽默感人的劇情，細膩描繪母親罹患失智症後，一家人所要面臨的挑戰和選擇。希拉蕊刻骨銘心的演出，全是因為她本人就曾為了照顧手術後的父親，不惜中斷演藝之路，花費整整三年全心全意地看護父親。這段長照經驗，也讓她對人生有了完全不同的體悟。

希拉蕊史旺在《被遺忘的幸福》中，角色從年輕時離家工作，並在外地成家立業，卻因為母親罹患阿茲海默症，讓她如夢初醒，決定重返家中，擔負起照顧母親的責任。事實上，希拉蕊本人就曾經歷漫長的長照歷程，2015年在她演藝生涯一帆風順之際，她義無反顧地推掉所有工作邀約，息影整整三年，去看顧接受器官移植手術後的父親。她回憶：「那段日子雖然艱難，卻也彌補我童年較少和父親相處的遺憾，是我一生的寶貴經驗。」

她進一步解釋：「15歲開始，我就一直為演藝事業打拼，除了演戲之外什麼都沒做。而在看顧父親的這段時間，我遠離戲劇，卻反而發現我比自己想像中更加寬廣，這段時間徹底改變了我。」台灣片商日前舉辦試映會，楊小黎就說道：「人生就是一連串無奈堆疊起的故事，讓我很有共鳴，這部簡直就是講英文的是枝裕和。」電影30日在台上映。

(中時 )