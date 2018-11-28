照顧術後父親 希拉蕊史旺棄大好前程息影3年

布萊絲丹娜（左）與希拉蕊史旺（右）在片中的母女情誼真摯感人。（采昌提供）

友善列印
中時
泰莎法蜜加（左起）、希拉蕊史旺、勞勃佛斯特。（采昌提供）

由兩屆奧斯卡影后希拉蕊史旺（Hilary Swank）領銜主演的《被遺忘的幸福》，全片以幽默感人的劇情，細膩描繪母親罹患失智症後，一家人所要面臨的挑戰和選擇。希拉蕊刻骨銘心的演出，全是因為她本人就曾為了照顧手術後的父親，不惜中斷演藝之路，花費整整三年全心全意地看護父親。這段長照經驗，也讓她對人生有了完全不同的體悟。

希拉蕊史旺在《被遺忘的幸福》中，角色從年輕時離家工作，並在外地成家立業，卻因為母親罹患阿茲海默症，讓她如夢初醒，決定重返家中，擔負起照顧母親的責任。事實上，希拉蕊本人就曾經歷漫長的長照歷程，2015年在她演藝生涯一帆風順之際，她義無反顧地推掉所有工作邀約，息影整整三年，去看顧接受器官移植手術後的父親。她回憶：「那段日子雖然艱難，卻也彌補我童年較少和父親相處的遺憾，是我一生的寶貴經驗。」

她進一步解釋：「15歲開始，我就一直為演藝事業打拼，除了演戲之外什麼都沒做。而在看顧父親的這段時間，我遠離戲劇，卻反而發現我比自己想像中更加寬廣，這段時間徹底改變了我。」台灣片商日前舉辦試映會，楊小黎就說道：「人生就是一連串無奈堆疊起的故事，讓我很有共鳴，這部簡直就是講英文的是枝裕和。」電影30日在台上映。

(中時 )

陳羽凡涉毒被捕 「羽泉」20周年… 白安蛻變成熟 100天私人日記曝光…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。