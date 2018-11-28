渣打台北公益馬拉松 蔡依林陪你起跑

2019渣打台北公益馬拉松抽獎贈品之一是天后蔡依林的簽名賽衣。(主辦單位提供)

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中時電子報
陳筱琳／綜合報導
想體驗渣打新加坡馬拉松嗎？報名、完賽2019渣打台北公益馬拉松，也有機會透過抽獎獲得資格喔，圖為2017渣打新加坡馬拉松比賽畫面。(主辦單位提供)

2019渣打台北公益馬拉松明年1月13日開跑，報名將於本周五下午4點截止，由於即將額滿，賽事冠名贊助渣打國際商業銀行呼籲跑者們趕緊把握最後機會，只要完成報名，還可以參加3天2夜2019渣打新加坡馬拉松之旅抽獎。

渣打銀行公共事務暨行銷處負責人陳穎勳表示，之前除了鼓勵13K揪團組冠軍隊伍，免費取得3天2夜渣打香港馬拉松半馬組之旅，目前再針對所有完成報名的跑者加碼提供3天2夜「2019渣打新加坡馬拉松」之旅，以及本屆代言人蔡依林親筆的簽名賽衣作為抽獎贈品，只要報名成功且比賽當天出席的跑者，皆有機會幸運中獎。

陳穎勳補充，2019渣打臺北公益馬拉松有多項創舉，例如從本屆賽事開始，連續三年要向跑界傳奇人物致敬，首年以「Be Fearless無所畏懼」作為訴求，將其展現在完賽獎牌中，並首創賽衣融合視障學生的畫作，巧妙連結跑者與公益；渣打銀行也將透過這項賽事，年年加碼贊助跑者體驗渣打七大馬拉松賽事。

在1月13日賽事當天蔡依林也會到場為3K組鳴槍，比賽當天也會抽出5名幸運參賽跑者，獲得 Nike Zoom Pegasus Turbo系列跑鞋，2019渣打臺北公益馬拉松報名可上 http://scbmarathon.com/ ，也可至渣打台北馬FB官方粉絲團 https://www.facebook.com/scbmarathon/查詢相關訊息 。

(中時電子報)

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