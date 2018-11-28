白安蛻變成熟 100天私人日記曝光！

白安將推出新專輯。(相信提供)

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白安專輯照邀請烏克蘭新銳攝影師掌鏡。(相信提供)
白安將推出新專輯。(相信提供)

白安招牌歌曲〈是什麼讓我遇見這樣的你〉日前在YouTube突破上億點閱次數，而她睽違4年，也將在12月14日推出新專輯《1990s》，從糾結、想透到決定離開舒適圈，實踐在踏入唱片圈前，開始自己詞、曲、製作掌控整張音樂的最大夢想。

她說自己已不是過去的懵懂小女生，「雖然現在仍有很多東西要學，我也比以前更關心身邊的人事物，以前真的會比較在乎自己。」《1990s》是她第一次製作自己的專輯，從詞、曲、製作一手包辦，甚至幫樂手老師訂便當等雜事，她都事必躬親。她笑說：「真的有累到，沒自己做不知道瑣碎的事那麼多，但累的很開心，很值得。」

白安出生於1991年，她形容90年代是她人生的音樂啟蒙，許多歌曲在這個時代都是充滿希望、美好以及對未來期盼。她在這四年期間走遍各城市的live house、咖啡館演出近七十場，也曾走進紐約地鐵背起吉他對著路人彈唱。

她至今已寫超過五十首創作，深埋在她心底想要完全製作自己音樂的想法也隨之被喚醒，她開始寫100天日記思考下一步，寫完後立刻決定脫離舒適圈，並將這四年來心境與現實的掙扎與深思，全部感受寫在歌裡，希望透過全新作品讓大家明顯感受她的成長。

這回特別請到烏克蘭新銳攝影師Oprisco Oleg拍攝專輯照，也是Oleg第一個合作的藝人，並前往北海岸取景，原以為走在岩石對穿著長裙的白安來說行走不便，沒想到她身手敏捷，還能照顧跌倒的工作人員。照片則拍出她坐在岩石上和透過鏡子投射的樣子，象徵90年代看似美好卻也充滿迷惘，但她依舊勇敢地用盡生命去探索，與專輯概念不謀而合。

(中時 )

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