農委會切割吳音寧 他立即點歌《心愛的再會啦》歡送

2018年11月28日 17:17 中時電子報 林郁庭

雲林菜農林佳新立即在臉書PO了一首伍佰的《心愛的再會啦》歌曲，#吳音寧吳總，送給她聽。（圖/翻攝自林佳新 臉書）

伍佰 Wu Bai&China Blue【心愛的再會啦 Farewell my love】（影/滾石唱片 ROCK RECORDS YouTube）

九合一大選民進黨慘敗，北農總經理吳音寧被點名是選舉慘敗戰犯之一，29日將舉辦北農董事會，吳音寧去留再度成為焦點。農委會主委林聰賢今受訪表示，吳音寧的階段性任務已經完成，暗示吳去職已成定局。雲林菜農林佳新立即在臉書PO了一首伍佰的《心愛的再會啦》歌曲，並反諷「送給我的最愛－吳總！」

民進黨在農業縣大敗主因，就是冷處理菜價崩盤問題。種植高麗菜與空心菜的莿桐鄉菜農林佳新，原是深綠支持者，選前上電視吐苦水卻遭民進黨人士圍攻，被形容為「三個官打一個農民」，他多次指出菜農早在選前就要求政府處理慘跌的菜價，但根本未獲回應。另外，菜農認為北農總經理吳音寧取消殘貨銷毀制度，是菜價崩盤元兇之一，竟然連2元都要賣。

林佳新表示，農委會副主委陳吉仲才是蔡英文農業政策的操刀人，他先前也在政論節目《關鍵時刻》上表示，農民賭爛的就是陳吉仲，高麗菜1公斤35元的批發價是天花板，就是陳吉仲設的。先前勘災時，竟然可以說沒水災，損失僅0.1％而已；還有高麗菜一年6、7收，也都是陳吉仲講的，所以農民最賭爛他。林佳新點名「這3人都要下台，吳音寧、陳吉仲、林聰賢」。

(中時電子報)