麥克B喬丹跳「暴力芭蕾」 《金牌拳手》被K眼冒金星

2018年11月28日 17:19 中時 潘鈺楨

席維斯史特龍（後）與麥克B喬丹。（華納兄弟提供）

在《黑豹》裡上演王子復仇記的麥克B喬丹（Michael B. Jordan），在《金牌拳手：父仇》中飾演拳擊手，與帶著殺父之仇的佛洛里安對打。麥克B喬丹為了演出《金牌拳手：父仇》，麥克B喬丹逼自己逼到極限，練得比演出《黑豹》時更強壯！麥克B喬丹說：「當我看到史特龍推薦的對手佛洛里安時，內心感到強烈的焦慮，我們完全是不同級別的啊！」當時的麥克體重是86公斤，而佛洛里安的體重則是109公斤，麥可說：「他可以輕易一拳把我打出鏡頭外！」

為了克服兩人之間量級的差距，麥克B喬丹需要增重，而佛洛里安則需要減重，麥克B喬丹在拍攝前接受比賽拳手級的特訓，他不停鍛鍊自己，不敢偷懶，鍛鍊出一身肌肉與強大的肌耐力；因為在另一個角落，同時受訓的還有對手佛洛里安，自由搏擊冠軍的他說：「我的體型必須比麥克更高更重，在氣勢上要壓過他，但比這個更難的是，我要長時間維持體能的強度、記住每一個拳擊動作，同時還要投入真正的感情才能發揮演技，這幾點對我來說比真正的比賽還要難上很多！」

席維斯史特龍稱這種為了拍電影而拍攝的拳擊賽為「暴力芭蕾」，他形容：「擂台上的兩人就像一對超暴力舞蹈的舞伴，每天摸索對方的拳路與節奏，並且要讓攝影機上看來是以千鈞一髮之際躲開對手的拳頭或是拳拳到肉，這是一場艱苦過程，他們要建立起對彼此的信任感，才能慢慢進入比賽的節奏，並且展開像舞蹈一般的快速拳擊動作。」麥克說：「為了這份信任感，我們做了超過三個月的密集訓練，學會抓準距離，我們都是全力將拳頭揮向對方，但必須努力不讓對手受傷。除了那場在俄羅斯進行的最後一回合。」

麥克則說：「當時看到佛洛里安站上擂台的眼神，那只能用憤怒的猛獸來形容，接著他向我使出一記計畫中的左勾拳，但速度與力道都是首見，我用全力勉強接住這一拳了，但感覺像是靈魂要被打飛了，讓我大吃一驚，我可以在被拳頭擊中的瞬間看到他的憤怒與情緒，對一個演員來說，這表達了一切，那是一次成功的演出，雖然下一秒我眼冒金星，躺在地上爬不起來，我還是為他高興！」

電影敘述阿丹尼斯(麥可B喬丹 飾)一直在努力維持生活的平衡，在拳擊場外，他終於找到一生的摯愛：碧昂卡(泰莎湯普森 飾)，但是拳擊場上卻有一場宿命的戰鬥在等著他；對手維克多德拉戈心中還充滿對阿丹尼斯與洛基的恨意。維克多德拉戈的父親伊凡卓格30年前敗在洛基拳下，人生跌入谷底。在面對強敵的挑釁與媒體的推波助瀾下，阿丹尼斯幾乎要沉不住氣，洛基則要他重新發掘自己的內心，等他清楚知道自己的內心後，這對師徒將在拳擊場上一起面對來自卓格父子的挑戰。電影30日在台上映。

(中時 )