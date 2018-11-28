怡仁醫院參加2018台灣醫療科技展

2018年11月28日 17:37 中時 呂筱蟬

2018台灣醫療科技展將於29日起展開為期4天的展覽，怡仁綜合醫院(攤位號碼：J1208)展出院內多項特色專科，如社區醫學、腫瘤治療、婦幼及糖尿病照護結合資訊應用、雲端技術與先進設備的智慧型醫院發展。攤位現場還設置了大型扭蛋機搭配舞台活動，讓民眾轉蛋，自己轉出多樣限量好禮，讓每一位到怡仁攤位的來賓不只是看展覽，也可以玩得開心。

怡仁醫院整合新陳代謝科、內科、眼科、營養與個管的糖尿病照護網，多年來屢獲衛服部與衛生局的多項肯定。今年8月開始與仁寶電腦合作，採用愛糖寶iDiabCareTM慢性病及糖尿病遠距照護系統，致力於提供慢性病患更優質、更便利、更聰明的照護。

愛糖寶可與醫院醫療資訊系統（HIS）介接，病友能將日常的生理量測、飲食、運動紀錄及資料上傳，讓病友能透過愛糖寶App查看相關檢驗資料，回診時讓醫師能進行綜合性的評估。專業諮詢功能讓醫院個管師可依據病友的個別狀況，給予綜合性的個案照護及線上專業諮詢，讓病友能獲得即時的專業照護。

最新型直線加速器提供病患更快速且更高效率的放射治療方案，降低病人的不適以及縮小對周邊正常組織的損害。怡仁腫瘤治療中心也結合自行開發的VIP App，透過App病患或家屬可以看到詳細的治療計劃與治療記錄，也包括檢查結果的查詢和所需要的癌症照護衛教資訊，未來更計劃發展線上即時諮詢功能，讓病人、家屬和照護團隊之間有更緊密與快速的聯繫，搭配癌症全人照護團隊，給予癌症病患全方位的身心照護。

婦幼中心的App在媽媽懷孕開始就記錄著看診資訊、各項生理指數、檢驗結果、3D超音波照片，除預約掛號還可預約媽媽教室課程。產後入住媽媽病房即有媽媽平板，為維護個人隱私，搭配媽媽專屬個人條碼才能啟動媽媽頻道，透過平板即時掌握寶寶的生理狀況，還可以陪寶寶一起聽哄睡音樂、有聲書等。出院之後，媽媽可以透過App持續掌握新生兒篩檢記錄、小兒疫苗記錄，不僅陪伴媽媽安心懷孕、生產也陪伴寶寶健康成長。

今年除了各專科照護搭配智慧應用，在遠距醫療、醫院管理系統、外科手術室等怡仁也都有展出各式智慧應用如何發揮遠距醫療的支援支持角色功能、優化手術治療品質以及提升醫院管理與決策效率。

(中時 )