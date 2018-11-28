又遭禁！華為5G設備 紐政府出手阻止了

2018年11月28日 17:20 中時電子報 馮英志

因國安風險問題，大陸華為遭禁再添一例！紐西蘭電信公司Spark紐西蘭28日表示，政府通訊安全局以對國家安全構成重大風險為由，拒絕Spark紐西蘭在計畫架設的行動網路中，使用大陸華為技術有限公司5G設備的提案。

自澳洲8月禁止華為參與5G網路建設後，紐西蘭亦因國安風險，禁用華為設備。

根據路透社（Reuters）28日報導，紐西蘭政府通訊安全局表示，在Spark所架設的行動網路中已確認存在重大風險危機，並已通知該公司。同時，紐西蘭情報部門也說，Spark可與該部門合作以減少風險，但不願提及Spark行動網路的哪一部分引起關切，並表明此為「機密資訊」。

Spark紐西蘭（Spark New Zealand）在聲明中表示，政府通訊安全局做出的這項決定，代表Spark無法在計畫架設的5G網路中使用華為設備。華為尚未立即回應置評請求。

路透報導指出，大陸外交部發言人耿爽對此表示，大陸「嚴重關注」紐國政府的決定，希望紐方給與陸企公平競爭環境，有助於兩國建立經貿雙贏。

最近，西方國家也益發擔憂陸企在亞太地區日益增強的影響力。今年8月澳洲亦以國家安全風險為由，禁止華為供應5G行動網路設備。另外，澳洲8月擴大國家安全法規，排除據信與外國政府有掛鉤的電信設備供應商。

(中時電子報)