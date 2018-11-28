維果莫天森成保鑣司機 《幸福綠皮書》影帝大熱

2018年11月28日 17:29 中時 潘鈺楨

維果莫天森（左）有精湛演出。（CATCHPLAY提供）

日前才拿下有獎季風向球之稱的多倫多影展(TIFF)最高殊榮「觀眾票選獎」，電影《幸福綠皮書》昨日再度拿下奧斯卡指標獎項-國家評論協會獎(National Board of Review Awards)的最佳影片與最佳男主角兩項大獎。

曾經二度獲奧斯卡最佳男主角提名的維果莫天森（Viggo Mortensen），在《幸福綠皮書》中飾演白人保鑣司機，與黑人鋼琴家馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）之間真摯動人的友情感動無數觀眾，維果精湛的演出更讓人讚嘆，被外媒預料將會是本屆奧斯卡影帝提名的熱門人選。

改編自真實故事，電影《幸福綠皮書》透過詼諧幽默的方式，描述個性南轅北轍又彼此互看不順眼的兩位主角，如何在充滿偏見的年代，發展出一段超越種族、膚色、階級與社會藩籬的動人友誼，奧斯卡提名男星維果莫天森，在電影中飾演一位不得志的白人保鑣，與嚴謹的黑人鋼琴家之間，從矛盾、衝突到彼此放下偏見，就連奧斯卡大導朗霍華（Ron Howard）都大推「一定要看」。

電影《幸福綠皮書》，英文片名「Green Book」源自60年代美國一本專為黑人出版的「綠皮書」，記載著全美各地「黑人友善」場所，如餐廳、飯店、加油站等，黑人除了在書內標註的場所可進之外，其他一律不准踏入，曾執導過《阿呆與阿瓜》、《哈拉瑪莉》等喜劇的導演彼德法拉利（Peter Farrelly），用詼諧、幽默卻不失嚴謹的手法來闡述種族問題，廣受各界好評，他說：「在此之前，我從來不知道曾經有過『綠皮書』，我很高興看到時代的進步與種族的融合，但現在各地仍存在許多的偏見，希望能透過這部輕鬆幽默的電影，讓觀眾有更多省思。」

電影講述在充滿種族偏見的背景下，一位知名黑人鋼琴家唐（馬赫夏拉阿里 飾）準備前往南方保守地區巡迴演出，為了人身安全，他雇用一名白人保鑣東尼（維果莫天森飾）當司機，原本互看不順眼的兩人，最後漸漸放下對彼此的偏見，發展出一段超越種族、膚色、階級和社會藩籬的動人友誼。電影將於2019年2月22日在台上映。

(中時 )