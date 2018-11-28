26年前悔婚宮澤理惠 貴乃花宣布離婚23年主播妻

貴乃花26年前悔婚宮澤理惠（左圖），之後另娶河野景子。（圖／翻攝自 Youtube）

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中時電子報
貴乃花親自宣布離婚。（圖／翻攝自 Youtube）

45歲宮澤理惠和39歲「V6」成員森田剛今年3月宣布結婚，貴為日本影后的宮澤理惠26年前曾與知名相撲選手貴乃花談過一場轟轟烈烈的戀愛，兩人一度宣布訂婚，但2個月後又黯然解除婚約，貴乃花之後另娶女主播河野景子，育有2子1女，昨(27日)貴乃花在直播節目中自曝和老婆已在上月離婚，引發熱議。

宮澤理惠於1992年11月27日和相撲選手貴乃花合體招開記者會，宣布訂婚，未料2個月後宮澤理惠公司對外宣布解除婚約，宮澤理惠因此被傳患上厭食症、憂鬱症。至於悔婚主因，今年初貴乃花哥哥若乃花（花田虎上）上節目，意有所指說：「有很多事不能說呀，總之，這兩人（指貴乃花、宮澤理惠）是很可憐的」，暗示似乎是長輩意見主導這樣的結局。

巧合的是，26年後的同一天，昨(27日)貴乃花上直播節目，親自釐清婚變八卦，他在鏡頭前坦言上月25日和女主播河野景子已結束夫妻關係，各自恢復單身，女方也發聲明強調簽字離婚是兩人共同決定，希望外界別再打擾他們。

據《on.cc東網》報導，推測貴乃花離婚主因疑與財務問題有關，2003年他宣布引退相撲界後，收入便減少一大半，再加上他早年買入約5億元日幣（約1.3億元台幣）的豪宅，至今還有2億元日幣（約5千萬台幣）分期付款未還，種種負擔下疑導致婚變，但對此未獲當事人回應。

(中時電子報)

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