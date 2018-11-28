九合一選舉後第一個公開行程 劉結一批民進黨與台獨推行去中國化

大陸國台辦主任劉結一稍早出席沈春池文教基金會活動。(記者呂佳蓉／攝)

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國台辦主任劉結一致詞。(記者呂佳蓉／攝)
我家的兩岸故事活動。(記者呂佳蓉／攝)

大陸國台辦主任劉結一今下午出席沈春池文教基金會舉辦30周年改謝茶會暨「遷台歷史記憶庫」搶救計畫發布活動。這是九合一選舉後，劉結一第一次亮相出席公開活動。他在致詞時表示，民進黨當局與台獨勢力推行去中國化、漸進台獨，形同割裂兩岸歷史文化連結，抹滅台灣同胞歷史記憶，甚至製造事端，歪曲事實，挑動兩岸同胞對立，扭曲台灣民眾，尤其年輕一代的國家認同與文化認同。

劉結一指出，這些行徑損害兩岸同胞的共同利益，損害台灣同胞切身利益，是注定要失敗。兩岸同胞要共同反對、遏制台獨分裂行徑，以實際行動展示正義的力量和聲音，遷台歷史是中國歷史長河組成部分，兩岸共同開展遷台歷史記憶庫搶救計畫很有意義。

他說，希望兩岸同胞，特別是年輕一代，共同推進這項推進工程，保住兩岸同胞珍貴的歷史記憶，正確的認識兩岸同源的歷史軌跡。

劉結一指出，改革開放40年，兩岸同胞同舟共濟，砥礪前行，兩岸關係走近、走緩始終是民意所向，民心所待。中華民族偉大復興展現出光明前景，大陸為同胞謀福祉的能力更強，今年以來大陸方面相繼出台促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施，取消台灣同胞來大陸就業、辦理專業就業許可要求，為台灣居民發放居住證的各項措施，逐步為台胞各項措施提供與大陸同胞同等待遇，為台胞帶來實際好處。

(旺報 )

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