小資族省錢看過來 KUA`AINA台中港店「牛肉漢堡」限時單點優惠

2018年11月28日 18:15 中時 徐力剛

餐廳使用特製衝浪板造型餐桌妝點，充滿濃厚海洋風情。（圖片提供／乾杯集團）

人氣品項「韓式味噌湯烏龍麵」微辣口感，令人愈吃愈上癮。（圖片提供／乾杯集團）

台灣首座海港型購物商城「MITSUI OUTLET PARK 台中港」明日起試營運，乾杯集團看好購物商場人潮優勢，旗下「KUA`AINA」與「宮武讃岐烏龍麵」2大品牌同步進駐，搶攻饕客商機。

夏威夷漢堡KUA`AINA台中港店延續海灘風格，裝潢以復古情調設計，搭配特製衝浪板造型餐桌、椰子樹和鮮紅扶桑花點綴，宛如置身南洋島國，店內大片玻璃窗，可盡情鳥瞰台中港美景。歡慶開幕，KUA`AINA台中港店12月12日至16日止，單點「牛肉漢堡」優惠價99元，原價210元，下殺5折優惠，每日限量30名;消費再加碼，贈送炸物3選1兌換券，可任選薯條、洋蔥圈或雞塊。

宮武讃岐烏龍麵MITSUI OUTLET PARK台中港店坐落1樓美食街，亮眼紅色招牌搭配木質紋裝飾，外面吊掛經典日式暖簾，充滿回家溫馨感，平均客單價落在170元，在氣溫漸涼冬季，為消費者暖心又暖胃。餐廳超值優惠套餐，11月29日至12月31日限期供應，凡點選烏龍麵小碗3選1，口味包括韓式味噌湯烏龍麵、什錦豚肉湯烏龍麵或蛤蠣高湯烏龍麵，搭配任選2個炸物，特價200元；還有任選炸物3個100元、5個150元優惠。

(中時 )