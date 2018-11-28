耶誕愛飛翔親子活動仁愛天使回饋社會

2018年11月28日 17:49 中時 陳育賢

新竹市仁愛基金會將於12月1日在聖母園區舉辦「耶誕愛飛翔親子活動」，院生將以表演方式與愛心、贊助商同歡，同時向社會義賣籌募經費。（陳育賢攝）

又到了歲末感恩之際，今年募款尚有500多萬元資金缺口的天主教仁愛基金會，將於12月1日舉辦「耶誕愛飛翔親子活動」，除了邀大家一起同歡共樂外，仁愛天使更將展現努力的學習成果，回饋愛心贊助商，同時再於現場義賣為運作經費努力募款。

天主教仁愛基金會執行長林湘雅表示，這場年終同歡、義賣活動將在仁愛基金會的聖母園區舉辦，活動包括有啟智宣導、義賣活動，以及詢問度超高的親子活動，另還有「彩繪餅乾DIY」、「繪本玩遊戲」、「聽故事、筆筒DIY」等3個主題活動。

大山國小校長徐慶宏也將帶著學生親手做的「手作耶誕樹」，以及新光銀行的「豬年幸運小提燈」，一起來讓大家體驗「環保maker」，創作自己的耶誕樹，友善樂齡親子共樂。現場還有仁愛天使手作展示、美食小吃，豐富的百貨義賣可挖寶。

當日在「聖母園區」隨處美麗1景，FB、IG拍照打卡，即可獲精美小禮，國稅局和稅務局宣導站也可兌換小禮物。

此外，下午另有舞台表演，首先是仁愛天使帶來《愛我們的地球，愛我們的家》話劇表演，精緻的服裝與道具皆是教保員與志工手作自製、發揮創意，以生動活潑的演出來提倡環保觀念，呼籲民眾共同愛護地球，人人有責。

社區團體則有春風樂團帶來動聽悅耳的薩克斯風、竹北國中特教班劉祐禎改編的鋼琴演奏，以及明新科技大學P.A表演藝術社和舞飛氧舞蹈社帶來活力滿分的動感舞蹈，還有小寶貝塏欣幼兒園、聖家幼兒園純真可愛的表演。

最後，由仁愛天使合唱《雲上太陽》，並與主教李克勉一起獻上祝福，預祝大家耶誕快樂，新年平安，擁有幸福圓滿的1年。

林湘雅並要感謝台灣應材、世界先進、台灣高通、晶豪科技教育基金會、震旦集團、林麥聯誼會、新光銀行、祐佳開發、大潤發忠孝店、利機企業等愛心單位支持，並再懇請社會各界給予支持，電話03-578-4633分機1688。

(中時 )