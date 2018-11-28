十鼓文創百年糖廠再現創舉 2層樓高糖晶罐變身巨大銀河糖晶扭蛋機

十鼓文創耗時半年改建糖晶罐成為銀河糖晶扭蛋機。(曹婷婷攝)

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2層樓高的糖晶罐被改造成為銀河糖晶扭蛋機。(曹婷婷攝)

百年車路墘糖廠迭有新意，十鼓文創耗時半年改建糖晶罐成為全台唯一銀河糖晶扭蛋機，高約2樓半的糖晶罐化身巨大扭蛋機，在不破壞原有外觀與結構下，以科技互動裝置融入既有的鋼構體，希望透過扭蛋讓糖廠歷史文化場域，能輕鬆與年輕人接軌。

十鼓文創進駐百年車路墘糖廠，持續有讓人耳目一新的新作問世。今天推出歷時半年改建、全台唯一的銀河糖晶扭蛋機。十鼓文創副總經理楊有文表示，糖晶罐在製糖的歷史過程，今年5月與酷老爹創作工坊負責人陳志弘，著手規畫改造4號糖晶罐，希望創造出獨一無二的巨型扭蛋機，讓百年老糖廠文物，透過體驗扭蛋互動的方式，與新世代接軌。

負責改造的陳志弘表示，原定7月問世卻延宕到11月底，關鍵就是因為改造過程相當艱辛。他說，固若城池的糖晶罐除了鋼鐵結構非常堅硬外，還有厚厚一層保溫層，為了保留不破壞結晶罐的原始美，在侷促有限的空間工作，也運用既有外觀孔洞進行改造，將科技互動裝置及技術帶進結晶罐內，從構思系統到真正打造歷經無數次挑戰，反覆嘗試使用不同材料與結構系統，經過一次次測試，終於看到一顆顆扭蛋沿著軌道奔跑畫面。

銀河巨型糖晶扭蛋機由百年製糖工業遺產變身，體驗者可以100元扭出一個夢想，有感於日本北海道遭逢震災難關，開幕期間特別加碼日本北海道單人來回機票乙張，期望能夠幫助北海道觀光，還有施華洛世奇經典水晶項鍊乙條、十鼓精緻紀念鼓、十鼓雙人招待所體驗、園區門票（全票）、園區星光票等。

(中時 )

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