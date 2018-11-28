桃市府推參與式預算 獲歐盟肯定得獎

桃園市政府勞動局去年起推動移工參與式預算，獲得歐盟國際參與式民主觀察組織（IOPD）肯定。（勞動局提供）

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桃園市政府勞動局去年起推動移工參與式預算，獲得歐盟國際參與式民主觀察組織（IOPD）肯定，從全球26個國家、65個參與式計畫中脫穎而出，獲lOPD頒發「公民參與最佳實踐獎」，28日在西班牙巴塞隆受獎。

桃園市勞動局表示，去年起推動的移工參與式預算，歷經3個階段的評選，在全球26個國家中，共計65個參與式計畫裡，首輪由計畫推動組織互相投票選出20個計畫，再由巴塞隆納議會代表篩選6個計畫入圍，最終由lOPD的8位委員匿名投票，獲得唯一的獎項「公民參與最佳實踐獎」。

勞動局表示，IOPD為推動參與式民主的重要國際組織，成員超過800多個，這也是台灣首次有城市獲獎，更是亞洲唯一獲獎的民主國家，代表台灣的民主成就受到世界的肯定，28日由勞動局長王安邦代表桃園市政府授獎，現場也由市府代表向上百位會員簡報桃園市移工參與式預算計畫。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市的外籍移工人數已達11萬人，去年辦理東南亞移工參與式預算計畫，讓移工朋友可以自己決定以休閒育樂活動為主題的公共預算支出。

鄭文燦強調，去年市府推動的參與式預算超過80件、總經費約8000萬元，透過由下而上的公民提案方式、預算工作坊討論，並以投票方式決定，是一種新時代的民主，參與式預算也不會排擠其他預算，居民只要經過審議式民主訓練，具備提案能力，能將討論聚焦，讓預算更有效率、更貼近民意，未來市府將繼續推動參與式預算，讓預算貼近市民需求。

(中時 )

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