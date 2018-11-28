花蓮查獲大型食蛇龜養殖場 嫌辯保育後野放

花蓮光復鄉江姓老翁違法豢養79隻大小不等食蛇龜，被依違反《動保法》送辦。（許家寧翻攝）

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花蓮警方查獲79隻食蛇龜養殖場，數量前所未見，估計市值400多萬元。（許家寧翻攝）
江姓老翁（前右）辯稱飼養繁殖食蛇龜是為了保育野生動物。（許家寧翻攝）

花蓮光復鄉1名67歲的江姓老翁利用自宅後院空地，違法飼養保育類野生食蛇龜，警方接獲檢舉搜索非法繁殖場，當場查獲79隻大小不等食蛇龜，預估市值超過400萬元，江嫌落網後辯稱基於「保育」目的飼養烏龜，食蛇龜長大後就會進行野放。

警方表示，江嫌利用舊鹿寮及鐵製圍籬隔成室內外空間，場內提供飲水、遮蔽物並設有沙堆供食蛇龜產卵及過冬，飼育手法相當專業，清點79隻烏龜裡包括19隻為剛孵化4個月的幼龜，就連從警20多年的員警都驚呼繁殖場的規模前所未見。

江嫌到案辯稱飼養繁殖是為了保育野生動物，強調食蛇龜長大後就會進行野放，不過因老翁所飼養的數量不合常理，也未向主關機關申請登記飼養繁殖，警方偵詢後，仍依違反《野生動物保育法》移送法辦，食蛇龜則交由花蓮林區管理處人員帶回照護。

每年5月至7月期間為食蛇龜產卵季節，近年來因坊間迷信食用「龜板」中藥材有進補、美容功效，黑市價格每台斤喊到7800元至9000元台幣，平均一隻要價近5萬元，因為有利可圖，也引來民眾非法盜獵或飼養，再轉賣給不肖商人販售牟利。

警方指出，食蛇龜為台灣唯一陸棲性淡水龜，也名列我國保育類野生動物珍貴稀有物種，近年因為華人補需求市場龐大，有盜獵集團大量濫捕再伺機走私至大陸，導致數量銳減，國際自然保育聯盟也已將其列為瀕危物種與全球盜獵最嚴重的龜種之一。

(中時 )

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