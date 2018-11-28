國際名廚江振誠伴長輩共餐 化解獨食憂鬱

2018年11月28日 17:48 中時 王思慧

7-ELEVEN化身高級餐廳，今（28）日一粒麥子社福基金會、弘道老人福利基金會邀請國際名廚江振誠，發表與母親共同開發設計「好好吃飯 快樂料理」溫暖上菜，將7-ELEVEN門市佈置成星光大道，邀約四位平均年齡超過80歲的長輩走紅毯、享用國際級午宴，一圓幾十年來從未品嘗過國際名廚精緻料理的夢想。

一粒麥子福基金會表示，據日本東京大學調查，65歲以上一個人吃飯的獨居男性憂鬱症發病機率比共餐的人高2.7倍、女性則為1.4倍，長期投入弱勢長輩餐食服務的一粒麥子社福基金會及弘道老人福利基金會也發現，有96%長輩認為「吃飯有人陪伴是開心的」。

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款從5年前開始關注弱勢長輩餐食問題，運用門市零錢捐的善款每年服務超過65萬人次，今年起，與一粒麥子及弘道三方攜手以「好好吃飯、化解獨食憂鬱」為主題，鼓勵弱勢長輩一起吃飯不再憂鬱。

7-ELEVEN表示，有許多弱勢長輩因身體狀況或無人協助等因素，常常一餐當兩餐吃，甚至過著有一餐沒一餐的日子，長久下來不只影響長輩的營養攝取，也對心靈產生影響；為讓弱勢長輩能好好吃飯，12月底前，大家只要透過全台7-ELEVEN門市零錢捐，就能幫助解決弱勢長輩餐食問題、好好吃飯。

7-ELEVEN與一粒麥子社福基金會、弘道老人福利基金會聯手以送、取、共餐3大模式，並運用門市零錢捐解決弱勢長輩餐食問題，包括購置「保溫送餐車」、偏鄉則推動「鄰里共餐」設置「部落廚房」、「家庭廚房」及「行動餐車」，更在花東首創「送餐便利屋」，貼心提供簡易居家修繕等服務，幫助獨居長輩無法獨力完成的家務，而目前「小七門市送取餐服務」則由30家的花東門市拓展到台北、台中、彰化等13個縣市，新增48家門市為長輩服務，未來也將運用善款在擴建送餐廚房及各種送取餐服務。

從未去過國內高檔餐廳的86歲鄭阿嬤及65歲兒子、84歲的杜阿公、來自花蓮獨居的83歲陳阿公，盛裝出席享用人生第一次的國際名廚精緻料理，鄭阿嬤長期照顧身心障礙的兒子，隨著年紀增長，照料兒子的日常起居越來越吃力，基本備餐也成為重擔，接受據點共餐後，能與同齡長輩相互關心，增進社會互動。

杜阿公獨力照顧中度失能的妻子，需自行料理三餐，但因身體虛弱、易暈眩，加上長期的營養失衡，自接受送餐後，能吃到營養師調配的健康便當，健康狀況也更穩定，當天更不忘想要外帶名廚料理回家給杜阿嬤享用，讓不便外出的阿嬤也能呷好料。

走遍全台探尋高品質食材的國際名廚江振誠，也注意到各鄉鎮的獨居老人問題，如何用陪伴減少長輩的孤單與憂鬱，面對高齡社會浪潮無法置身事外，希望用自己最擅長的料理喚起大家重視弱勢長輩餐食問題，便接下7-ELEVEN的邀約開發「好好吃飯 快樂料理」；許多長輩十幾年來可能都未到高級餐廳用餐，更遑論享用名廚料理的用餐經驗，今天也特別準備最有溫度的「快樂料理」為長輩們圓夢。

江振誠透露，家的味道就等於媽媽的味道，特別邀請媽媽共同設計營養美味兼具的菜色，運用台灣在地食材，創作出四菜一湯「涼拌山苦瓜」、「酸辣鹹豬肉」、「豆豉燒豆腐」、「家常炒魚片」及「牛蒡養生湯」，讓人感受到料理的溫暖，更首次與媽媽帶著「快樂料理」探訪獨居長輩送餐，不只是溫飽也給予陪伴，讓長輩遠離憂鬱。

活動最後，江主廚得知鄭阿嬤前兩天生日，特別與基金會籌畫秘密驚喜，送上蛋糕給鄭阿嬤與兒子一起歡度生日，江主廚精心研發的「好好吃飯 快樂料理」食譜，將提供基金會使用在當地送餐廚房外，不需要複雜的廚藝技巧或昂貴食材，民眾也可自行運用備餐給家中長輩，讓長輩吃得開心又健康。

江振誠「好好吃飯 快樂料理」食譜：https://reurl.cc/NZqKq

(中時 )