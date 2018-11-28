新叡光電研發TTID電子防偽系統 讓消費安心有保障 開創未來「無假」的新時代

2018年11月28日 17:50 中時 楊樹煌

▲官勝彬的雕刻藝術品，透過TTID電子防偽系統，馬上可分辦真偽。（楊樹煌攝）

▲官勝彬的雕刻藝術品，透過TTID電子防偽系統，連保證書都可馬上了解該藝術品的溯源資料及藝術家背景介紹。（楊樹煌攝）

▲家茂國際公司的奈米波動水瓶，透過TTID電子防偽系統，馬上可分辨出真偽。（楊樹煌攝）

全球仿冒品氾濫，廠商的信譽與消費者的權益嚴重受損，南投縣草屯鎮新叡光電最新研發出「TTID」全球電子防偽驗證系統，標榜可結合IOT電子晶片，藉由1物1碼1證的概念，可隨開手機隨掃即辨識，將可開創未來「無假」的新時代。

新叡光電董事長林東進指出，因為手機的普及化，該公司近年來致力開發TTID全球電子防偽驗證系統，將電子防偽標籤帶進台灣市場，每個TTID防偽標籤都有自己唯一的ID碼，安全加密機制高，無法被複製；並可藉由1物1碼1證的概念，並透過NFC功能即時辨識，打造一個仿冒的世，達到產品數位化，溝通無界限。

林董事長並指出，該公司研發出的TTID全球電子防偽驗證系統，結合IOT技術，不但創造電子防偽平台，讓消費者在掃描標籤同時，就能在第一時間辨識真偽，查詢商品履歷等多項功能，並能同時顯示商品溯源資料及特色說明，讓消費者對產品有更多的認知與保障，並也降低消費糾紛。

新叡光電公司並指出，該公司的TTID電子防偽系統，目前已廣泛運用到各類產品，包括生活用品、藥品，甚至酒類及藝術品，如金門縣議會向金門酒廠訂購的限量主題酒、紫南宮向馬祖酒訂購的紀念酒；官勝彬的雕刻藝術品；家茂國際公司的奈米波動水瓶與噴瓶。

另在精緻農業上也有草屯農會的苦茶油；還有國內多家知名健康食品藥廠也都經由TTID全球電子防偽驗證系統保護經銷通路和消費者可即時辨識商品真偽並查詢商品履歷，來確保消費者權益；該防偽系統不但可提什產品的品牌價值，並也將成為未來市場的新趨勢。

(中時 )