《中時晚間快報》經長坦言2025缺電 指示評估核三延役

◎經長坦言2025缺電 指示評估核三延役

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中時電子報
綜合報導

◎經長坦言2025缺電 指示評估核三延役

反火力、反2025年廢核公投過關後，經濟部部長沈榮津今天在立法院首度坦言會缺電，表示2025年因此有「供電缺口」，未來除靠節電、綠電外，核電也要納入整體考量。他已指示台電就核三兩部機組延役進行評估，經濟部在明年過年前也會提出整體能源政策檢討。

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(中時電子報)

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