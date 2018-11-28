《中時晚間快報》經長坦言2025缺電 指示評估核三延役

2018年11月28日 17:49 中時電子報 綜合報導

◎經長坦言2025缺電 指示評估核三延役

反火力、反2025年廢核公投過關後，經濟部部長沈榮津今天在立法院首度坦言會缺電，表示2025年因此有「供電缺口」，未來除靠節電、綠電外，核電也要納入整體考量。他已指示台電就核三兩部機組延役進行評估，經濟部在明年過年前也會提出整體能源政策檢討。

◎俄大軍壓境 烏俄面臨全面戰爭

烏俄自扣船事件爆發後，烏克蘭宣布戒嚴30日，兩國緊張局勢升高。烏克蘭總統波羅申科（Petro Poroshenko）27日警告，俄羅斯在烏俄邊境動作頻頻，駐軍人數突然劇增，兩國可能爆發全面戰爭。

◎機車考領照講習 12月起拉長為2小時

交通部公路總局宣布，今年12月1日起，初次考領機車駕駛執照講習，新增「機車防禦駕駛」課程30分鐘，由原90分鐘拉長為120分鐘，並於筆試前實施。

◎「人生車站」大受好評 洪榮宏台中台南long stay

洪榮宏日前在高雄舉辦「人生車站」演唱會高雄場，順利落幕，好評不斷，對於這麼多的好評，洪榮宏表示「心情很平靜地，感謝大家支持。」對於演出品質一向很嚴格的洪榮宏認為演唱會的表現還可以更好，對於接下來的台中、台南場的演出，他希望所有工作人員要更加仔細，「台中、台南場次我將準備long stay2地1個月。」

(中時電子報)