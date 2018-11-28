沈玉琳吐合體韓國瑜「唯一遺憾」 講完這笑話自己笑歪

2018年11月28日 17:56 中時電子報 吳玫穎

第14屆瑞麗模特兒大賽參賽者身材火辣。(費司國際娛樂提供)

費司國際娛樂（FMI）和中國大陸瑞麗集團合辦《我是亞洲天使 第14屆瑞麗模特兒大賽》，28日在台北下午登場，經過校園場多輪廝殺，選出15位模特兒晉級參賽；最後脫穎而出的4位模特兒，將於12月初北京參加總決賽，今(28日)更找來沈玉琳擔任模特兒選拔評審。

費司國際娛樂CEO羅佩儀表示：「北京每年有瑞模選拔，這次費司接下台北賽區活動，想證明台灣也可以選出非常優秀的模特兒，到內地跟選手們競爭。」至於找來沈玉琳來當評審，她透露，由於製作人出身的沈玉琳鬼點子多，最近在大陸節目也很吸睛，未來期望能一起合作節目。

沈玉琳受邀擔任模特兒選拔評審，對於評選標準，是氣質還是身材重要？他表示，評得是舞台魅力，具不具備當明星的條件，自己把氣質排第一，「我重視體態、臉蛋，但要看綜合因素，跟我們挑老婆一樣；雖然說氣質要相處過才知，但面相學有時候能一看就知道。」那老婆芽芽屬於哪種？「屬於氣質好啊，這是有口皆碑的，哈哈哈，我的朋友都很肯定他。」

近期因八點檔《女兵日記》爆火的「國樑」梁瀚名表示，「氣質最重要，氣質是天生的，要一眼掃過去，看到哪位是發亮的。」而模特兒出身的張景嵐對於評選標準，「模特兒要有舞台魅力，個性會造就一個人，還要看個性，態度更要神色自若。」

問沈玉琳評過最奇怪的比賽？他說，台灣有很多公主比賽，曾經評過「養鴨公主」，那場是為了刺激薑母鴨銷售，原本以為是評美女，結果比賽環節還要講冷笑話。沈玉琳爆笑：「你知道為什麼嗎？因為鴨是最冷的動物，牠會呱～呱～（台語）叫」語畢自己仰天大笑。

最近選舉熱潮，沈玉琳說，模特兒跟政治人物很像，說穿了東講西講就是觀眾緣三個字，有時候就是天生的。目前手上有三個網路節目，前陣子還和高雄市長當選人韓國瑜合體，創造百萬點閱；沈玉琳笑說，上次去韓國瑜的造勢晚會算是還人情，如今開玩笑反要討人情，「韓總，我們再來拍一段破3百萬流量的影片嘛！」

(中時電子報)