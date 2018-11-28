MLB》為什麼洋基一定要簽「怪力男」哈波？

2018年11月28日 17:53 中時電子報 李弘斌／綜合報導

MLB自由市場上頭號大物「怪力男」哈波（Bryce Harper）目前仍妾身未明，儘管洋基低調以對，外界還是關切這位超級強打會否披上條紋戰袍。大聯盟官網記者盧皮卡（Mike Lupica）則撰文指出，洋基為何不能錯過哈波的原因。

「哈波就是那種自從『棒球之神』貝比魯斯（Babe Ruth）以來，洋基一定也應該納入麾下的超級巨星，他和條紋球衣是天造地設的組合。」

盧皮卡指出，哈波對洋基而言最重要的數字，不是他的合約總值可能飆破4億美元，而是他今年10月才剛滿26歲。盧皮卡說：「洋基真的要因為吝於砸錢，看著他在未來10年效力其他球隊嗎？這不是洋基！」

洋基重砲「法官」賈吉。（美聯社資料照）

的確，大家都知道洋基老闆自從換成小史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）之後，財務政策的確改走穩健作風。另外，洋基去年已經簽下前國聯全壘打王史坦頓（Giancarlo Stanton），剩餘9年合約還有2.5億薪水要付，而且在不久的將來，他們就得準備一紙肥約給「法官」賈吉（Aaron Judge）。

還有，如果哈波真的來到洋基，勢必讓已經擁擠的外野更加人滿為患。

「但洋基真的要看死敵紅襪繼續風光嗎？」盧皮卡說，洋基自從2000年奪得世界大賽冠軍後，眼看紅襪兩度奪冠，才在2009年拿到他們最近一座世界大賽冠軍，接著9年來一無所獲，紅襪則又斬獲兩冠，邪惡帝國不能再沉默了。

如果換走史坦頓，洋基就有足夠空間搶哈波。（美聯社資料照）

盧皮卡說，若能將史坦頓交易出去，洋基就能騰出薪資空間來簽哈波。這不代表他們不愛史坦頓，只是可能更愛哈波。當然史坦頓的高薪會是個交易障礙，但即使要洋基吃下部分薪資來找買家，盧皮卡也覺得值得。

就算交易不成，簽下哈波與賈吉、史坦頓組成可能媲美史上最強的中心打線，盧皮卡說，即便如此洋基也絕對吃得下來，只是有沒有下定決心而已。

盧皮卡也舉40多年前洋基簽下「十月先生」瑞基傑克森（Reggie Jackson）為例，讓他們如願贏得暌違16年的世界大賽冠軍，而現在哈波就是洋基需要的「那個人」。「洋基高層該採取行動了，感恩節已經過了，給球迷一個耶誕禮物還來得及。」盧皮卡說。

(中時電子報)