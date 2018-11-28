伊朗將引進陸製梟龍戰機 取代美F14俄MiG29

中巴合作製造的JF-17雷霆多用途輕型戰機，在大陸的型號是FC-1梟龍戰機。（圖／新華社）

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中時電子報

據正在喀拉蚩舉行的第10屆巴基斯坦防務展(IDEAS 2018)傳出的消息稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊一位空軍將官宣布，伊朗將在明年引進巴基斯坦與中國大陸合作製造的JF-17雷霆戰機（大陸稱為FC-1梟龍戰機），以逐步取代日趨老化的美製F-14和俄製米格-29戰鬥機。

《環球網》引述一位參加巴基斯坦防務展人士Muzammil Hatami在推特上發布的推文指出，這位伊朗革命衛隊的空軍將官參觀了防務展上展出的JF-17雷霆戰鬥機，隨後發表講話指出，伊朗與巴基斯坦在防務展上已達成協議，即將在明年引進陸巴合作製造的戰機。

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伊朗空軍將官參觀巴基斯坦防務展上的JF-17雷霆輕型戰機。（圖／推特@Defence_blog)
伊朗空軍領導人在巴基斯坦防務展上參觀中巴合製的JF-17雷霆戰機。（圖／@AhmAdTipu7)

不過這位網友的推文沒多久就被撤除，但消息己在推特上傳開。與其熟識的網友認為，這位伊朗將官可能是一說溜嘴洩露了消息，因此要求撤除該文，但網上消息與圖片已經廣為散布。

報導說，伊朗長期以來一直在尋找新型戰鬥機，以取代其老化的第3代戰機。在經過數十年與美國及西方國家的金融與技術輸入制裁後，伊朗試圖由其他渠道重建其空中武力。

據了解，伊朗目前仍在使用上世紀80年代巴勒維王朝時期向美國購入的F-14雄貓(Tomcat)戰機，以對抗當時虎視耽耽的伊拉克，這批80架F-14 也讓伊朗成為美國之外唯一使用該型戰機的國家。伊朗在霍梅尼革命後與美國交惡，維護與組件成為問題，雖然部份零件國產化，但仍難以為繼。

報導指出，伊朗空軍有數架俄製米格-29戰機，為兩伊戰爭期間從伊拉克叛逃而來。不久之前伊朗曾計劃與俄羅斯簽訂合同，欲引進蘇-30SM戰鬥機，但由於美國與歐洲國家作梗，這筆交易未能成功。

目前由巴基斯坦航空綜合體(PAC)生產的JF-17雷霆多用途輕型戰鬥機，該機為大陸成都飛機公司與巴國共同開發，在中國的型號為FC-1梟龍，具備空中攔截和對地攻擊力，武器掛載能力強，配備有完整的對空、對地機載武器系統。

報導表示，目前在巴基斯坦生產的JF-17戰機在不斷進行升級，已經推出具備空中加油能力的新型號，同時也陸續換裝新版本機載有源相控陣火控雷達。這款戰機近年透過大陸與巴國積極推銷，在第三世界國家相當受矚目，號稱有眾多潛在客戶，包括阿根廷、孟加拉、保加利亞、緬甸、奈及利亞、菲律賓、委內瑞拉和辛巴威等。不過，到目前為止確定引進的只有緬甸、奈及利亞兩國。

(中時電子報)

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